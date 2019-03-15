مقتل, أردني, وإصابة, 5, آخرين, في, واقعة, نيوزيلندا,

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم مقتل أحد رعاياها وإصابة 5 آخرين في واقعة استهداف المصلين في مسجدي نيوزيلندا.

وقالت الخارجية في بيان: "مواطن أردني استشهد وأصيب 5 آخرون في العملية الإرهابية التي وقعت في المسجدين بنيوزيلندا وراح ضحيتها نحو خمسين مصلّ"، دون أن تتطرق إلى هوية الضحية.وكانت وسائل الإعلام الأردنية قد نشرت في وقت سابق، صورة للمواطن الأردني وسيم الساطي ضراغمة، وقالت إنه أصيب وابنته في المجزرة الإرهابية التي استهدفت المصلين في مسجدي نيوزيلندا.من جانيه، دان وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي بأقسى العبارات الجريمة الإرهابية، التي طالت المصلين بمدينة كرايست تشيرش، والتي راح ضحيتها 49 شخصا.