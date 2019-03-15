مصرع, شاب, 19, عاما, من, الناصرة, بحادث, عمل, في, تل, ابيب,

لقي شاب 19 عاما من الناصرة مصرعه اليوم الجمعة اثر سقوطه من ارتفاع شاهق خلال عمله في ورشة بناء في مدينة الناصرة .

وتم اقرار وفاة الشاب العامل في مكان الحادث بعد فشل محاولات انعاشه .من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.