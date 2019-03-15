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مصرع شاب 19 عاما من الناصرة بحادث عمل في تل ابيب



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



لقي شاب 19 عاما من الناصرة مصرعه اليوم الجمعة اثر سقوطه من ارتفاع شاهق خلال عمله في ورشة بناء في مدينة الناصرة .


وتم اقرار وفاة الشاب العامل في مكان الحادث بعد فشل محاولات انعاشه .

من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.
مصرع شاب 19 عاما من الناصرة بحادث عمل في تل ابيب




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