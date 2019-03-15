تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-15 14:53:22 رؤساء الكنائس في البلاد : نسأل الله الرحمة لكل من استشهدوا بمسجدي نيوزلندا ونقدم العزاء لجميع ذويهم |  2019-03-15 14:47:49 فلسطينيون من بين ضحايا مجزرة نيوزيلندا |  2019-03-15 14:45:38 قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا تسفر عن مواجهات نارية |  2019-03-15 14:44:29 مقتل أردني وإصابة 5 آخرين في واقعة نيوزيلندا |  2019-03-15 12:54:46 مصرع شاب 19 عاما من الناصرة بحادث عمل في تل ابيب |  2019-03-15 12:55:28 سفاح المسجدين.. أقدمت على الجريمة طلبا للإرهاب وحقنا لدماء البيض |  2019-03-15 12:55:58 "ناسا" تكشف عن أول شخص ستطأ قدمه سطح المريخ |  2019-03-15 12:55:38 غضب عالمي من هجوم نيوزيلندا ورؤساء الدول يدينون الحادث |  2019-03-15 10:45:32 دعوة الأئمة والخطباء لإقامة صلاة الغائب على أرواح الشهداء الذين ارتقوا بمجزرة المسجدين في نيوزلندا |  2019-03-15 10:33:56 من هو سفاح نيوزيلندا ؟ |  2019-03-15 10:30:25 الفيفا يقترب من زيادة عدد منتخبات مونديال 2022 |  2019-03-15 09:47:49 غزة تتجهز لجمعة "المسيرات خيارنا" |  2019-03-15 09:05:40 القاء قنبلة على ساحة مبنى مجلس محلي يركا |  2019-03-15 09:01:27 وزيرة ألمانية تجمع القمامة من أمام منازل المواطنين! |  2019-03-15 08:57:27 ‏ يوم الباي العالمي في مدرسة ابن سينا الابتدائية – كفر مندا |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

كيفانش تاتليتوغ يحصل على جائزة من أعرق جامعات تركيا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حصل الممثل التركي الشهير كيفانش تاتليتوغ المعروف باسم مهند في عالم العربي  على خامس جائزه بعد تقديم شخصية قدير ادالي من مسلسل اصطدام.



الجائزة هذه المرة تقدمها له جامعة من اعرق جامعات تركيا وهي جامعه "غلطه ساراي" وقدحصل على جائزه افضل ممثل عن هذا الدور.


وإحتفالاً بعيد زواجه الثالث الذي صادف في الـ19 من شهر شباط/فبراير، كان قد نشر  عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة رومنسية جمعته بزوجته مصممة الأزياء باشاك ديزير.


وظهر الثنائي في الصورة التي أخذت يوم زفافهما الذي أُقيم قبل 3 سنوات داخل السفارة التركية في العاصمة الفرنسية باريس بإطلالة رومنسية مليئة بالحب.




كلمات متعلقة

كيفانش, تاتليتوغ, يحصل, على, جائزة, من, أعرق, جامعات, تركيا,

تابعونــا

بعدما اعتبرت "الأقصى" قبلة اليهود.. هيفاء حسين تعتذر رسمياً بعدما اعتبرت "الأقصى" قبلة اليهود.. هيفاء حسين تعتذر رسمياً 2019-03-15 | 14:50:58

تقدمت الممثلة البحرينية هيفاء حسين رسالة اعتذار "لكل غيور على فلسطين"، عبر فيديو...

ليليا الأطرش ترد على منتقدي وزنها الزائد ليليا الأطرش ترد على منتقدي وزنها الزائد 2019-03-15 | 10:30:16

ردّت الممثلة السورية ليليا الأطرش على منتقدي وزنها الزائد، حيث انها قالت عبر...

سلاف فواخرجي تكشف تفاصيل محاولة اختطاف طفليها سلاف فواخرجي تكشف تفاصيل محاولة اختطاف طفليها 2019-03-15 | 08:56:01

استعادت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، ذكريات أصعب مرحلة مرت عليها في حياتها وذلك...

النجم السوري سامر المصري ينضم لنجوم هوليوود! النجم السوري سامر المصري ينضم لنجوم هوليوود! 2019-03-14 | 16:52:39

انضم الفنان السوري الشهير، سامر المصري، إلى قائمة الممثلين العرب الذين دخلوا...

تغيير اسم "باب الحارة".. والنسخة الأولى قادمة في الإمارات تغيير اسم "باب الحارة".. والنسخة الأولى قادمة في الإمارات 2019-03-14 | 16:45:32

نشر موقع "الفن" اللبناني أن النسخة الأولى من مسلسل "باب الحارة"، ربما تنطلق قريباً...

بعد خلعها الحجاب.. صفاء سلطان تبكي بسبب ابنتها بعد خلعها الحجاب.. صفاء سلطان تبكي بسبب ابنتها 2019-03-14 | 15:53:41

احتفلت الفنانة السورية صفاء سلطان بعيد ميلادها، خلال سهرة عائلية جمعت أصدقاء...

فخامة وجمال زينة ولادة “ليا” ابنة نانسي عجرم - صور فخامة وجمال زينة ولادة “ليا” ابنة نانسي عجرم - صور 2019-03-14 | 11:20:32

تداول محبو الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الزينة التي قامت بها من اجل ولادة ابنتها...

فيلم مصري يجمع مايك تايسون والفنانة قمر اللبنانية فيلم مصري يجمع مايك تايسون والفنانة قمر اللبنانية 2019-03-14 | 10:15:55

انضمت الفنانة اللبنانية قمر إلى فيلم “حملة فرعون”، للنجم المصري عمرو سعد، ومن...

متابعو إليسا يطلقون شائعة وفاة نجوى كرم متابعو إليسا يطلقون شائعة وفاة نجوى كرم 2019-03-13 | 15:50:59

انتشرت شائعة من جانب بعض المتابعين للفنانة اللبنانية إليسا تفيد بأنّ الفنانة...

درة تتلقى إنتقادات كبيرة وتحذف صورها الجديدة درة تتلقى إنتقادات كبيرة وتحذف صورها الجديدة 2019-03-13 | 14:16:32

لم تتصور الممثلة التونسية درة ان جلسة التصوير الأخيرة التي خضعت لها ستتحول الى...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع امرأة اصابة اخرين حادث طرق مروع سيارة البصة نهاريا نانسي حوا من حيفا تعلن انسحابها من برنامج اراب ايدول صالح جربوني عرابة اطلاق نار رصاصات سيارات تهديد سكب زيت محروق مدخل بيته خط شعارات معادية للعرب ابو غوش القدس الشرطة تحقيق جدران حائط كتابات الطيبة حفلات تخرج منع اقتصارها احتفالات صفية طلاب بيان مشترك اولياء امور منشار كهربائي عرابة متوسطة وجهه مستشفى رمبام حيفا مدينة اسعاف ريم طبي طاقم حادث طرق دراجة نارية سيارة خصوصية شارع كفر كنا رئيسي اصابة شاب الطبيب مهنا نضال دكتور تعيين مستشفى ايخيلوف رئيسا لوحدة أمراض الرقبة الرأس مرضى السرطان ام الفحم مدينة مصرع عامل سقط ارتفاع شاهق ورشة بناء الخضيرة الشرطة الاسعاف القدس عبوة ناسفة حقيبة اعتقال تفجير احباط فلسطيني الشرطة الاسعاف اسرائيل مدينة صاحب كراج مشتبه بتوزيع فواتير وهمية ب 5 ملايين شيقل من كفر كنامصرع شخص رجل اصابة شاب حادث طرق ذاتي مفرق هار دوف شفاعمرو زكريا سواعد شعانين مسيرة أحد قرية أبو سنان مشاركة واسعة قداس غرق ساب وفاة مصرع سباحة بركة نتسيرت عيليت اسعاف شرطة طعن باب العامود محاولة شاب عربي يهود استشهاد اطلاق النار تصفية منفذ العملية مقدسي البلدة القديمة القدس
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com