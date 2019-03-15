كيفانش, تاتليتوغ, يحصل, على, جائزة, من, أعرق, جامعات, تركيا,

حصل الممثل التركي الشهير كيفانش تاتليتوغ المعروف باسم مهند في عالم العربي على خامس جائزه بعد تقديم شخصية قدير ادالي من مسلسل اصطدام.

الجائزة هذه المرة تقدمها له جامعة من اعرق جامعات تركيا وهي جامعه "غلطه ساراي" وقدحصل على جائزه افضل ممثل عن هذا الدور.وإحتفالاً بعيد زواجه الثالث الذي صادف في الـ19 من شهر شباط/فبراير، كان قد نشر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة رومنسية جمعته بزوجته مصممة الأزياء باشاك ديزير.وظهر الثنائي في الصورة التي أخذت يوم زفافهما الذي أُقيم قبل 3 سنوات داخل السفارة التركية في العاصمة الفرنسية باريس بإطلالة رومنسية مليئة بالحب.