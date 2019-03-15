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"ناسا" تكشف عن أول شخص ستطأ قدمه سطح المريخ



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أن أول شخص ستطأ قدمه سطح كوكب المريخ من المحتمل أن يكون امرأة.



وكشف مدير وكالة ناسا، جيم برايدنستاين، عن الخطط المثيرة حول إرسال البشر إلى الكوكب الأحمر، في البرنامج الإذاعي "Science Friday"، هذا الأسبوع.


وسبق أن كشفت ناسا عن خططها بشأن إرسال البشر إلى المريخ بحلول منتصف 2030، لكن الطاقم، ظل لغزا حتى الآن.


وتحدث برايدنستاين في معرض حديثه في البرنامج، مازحا بأنه "من المرجح" أن تكون امرأة هي أول شخص يصل إلى الكوكب الأحمر، ومن المثير للاهتمام أن برايدنستاين أضاف أن عنصرا نسائيا سيدرج في رحلة ناسا القادمة إلى سطح القمر.


وتأتي هذه الأنباء بعد فترة وجيزة من إعلان وكالة ناسا عن أول عملية سير نسائية في الفضاء، بحلول 29 مارس الجاري، حيث ستطفو كل من آن ماكلين وكريستينا كوخ في الفضاء المفتوح، خارج المحطة الفضائية الدولية.




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