نجوم, برشلونة, يجتمعون, للاحتفال, بألبا,

دعا جوردي ألبا مدافع برشلونة، أمس الخميس، زملائه، للاحتفال بتجديد تعاقده مع البرسا حتى صيف عام 2024.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن لاعبي برشلونة استغلوا يوم الراحة الذي حصلوا عليه من المدرب إرنستو فالفيردي، لإحياء سهرة عائلية على شرف تجديد عقد ألبا، إضافة للتأهل لدور الثمانية في بطولة التشامبيونزليغ.ونجح البلوغرانا بحجز مقعد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على ليون بنتيجة 5-1 الأربعاء الماضي.وأقيم الاحتفال في فندق "صوفيا" الشهير، الذي يتولى جوردي ميستري، نائب رئيس البلوغرانا، مهمة إدارته.يذكر أن برشلونة يتحضر لمواجهة ريال بيتيس في الدوري الإسباني، على ملعب "بينيتو فيامارين"، الأحد المقبل، إذ يتصدر البرسا ترتيب الليغا برصيد 63 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن الوصيف أتلتيكو مدريد.