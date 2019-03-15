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دعوة الأئمة والخطباء لإقامة صلاة الغائب على أرواح الشهداء الذين ارتقوا بمجزرة المسجدين في نيوزلندا



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دعا المجلس الإسلامي للافتاء في الداخل الفلسطيني  الأئمة والخطباء لإقامة صلاة الغائب على أرواح الشهداء الذين قتلهم بعض الارهابيين وهم يؤدون صلاة الجمعة في مسجد بنيوزلاندا هذا اليوم ...



كما ويحث المجلس الخطباء بتسليط الضوء في الخطبة على هذا الحدث الإرهابي الإجرامي في ظل السكوت والصمت العالمي الذي أصبح سلوكاً ونهجاً لمّا أن يتعلق الأمر بدماء وأعراض ومقدسات المسلمين .


مؤكدين أنّ الظلم كلما زاد فهو إلى مشارف النهاية أقرب.




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