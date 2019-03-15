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لحظة إطلاق النار على تلاميذ بمدرسة ابتدائية في البرازيل
2019-03-15 10:20:54
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لحظة إطلاق النار على تلاميذ بمدرسة ابتدائية في البرازيل
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