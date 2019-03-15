تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-15 10:45:32 دعوة الأئمة والخطباء لإقامة صلاة الغائب على أرواح الشهداء الذين ارتقوا بمجزرة المسجدين في نيوزلندا |  2019-03-15 10:33:56 من هو سفاح نيوزيلندا ؟ |  2019-03-15 10:30:25 الفيفا يقترب من زيادة عدد منتخبات مونديال 2022 |  2019-03-15 09:47:49 غزة تتجهز لجمعة "المسيرات خيارنا" |  2019-03-15 09:05:40 القاء قنبلة على ساحة مبنى مجلس محلي يركا |  2019-03-15 09:01:27 وزيرة ألمانية تجمع القمامة من أمام منازل المواطنين! |  2019-03-15 08:57:27 ‏ يوم الباي العالمي في مدرسة ابن سينا الابتدائية – كفر مندا |  2019-03-15 08:53:11 ميسي ورونالدو يتنافسان على الأفضل في التشامبيونزليغ |  2019-03-15 10:20:45 ارتفاع عدد القتلى في الهجوم على المسجدين بنيوزلندا إلى 49 |  2019-03-15 05:24:38 ارتفاع الحرارة اليوم واجواء باردة ومنخفض اخر غدا السبت |  2019-03-15 05:21:42 غارات إسرائيلية على غزة بعد إطلاق صاروخين على تل أبيب |  2019-03-14 21:17:49 اطلاق صاروخين على تل ابيب من قطاع غزة |  2019-03-14 20:54:46 مركز هيدرورند للعلاج المائي يستضيف ندوة تثقيفية للنساء الحوامل |  2019-03-14 20:34:07 اصابة متوسطة لرجل تعرض للطعن في الطيبة |  2019-03-14 20:12:17 المحامي زكي كمال للصنارة:التشريعات والتحريض ضد العرب جعلت إسرائيل دولة لليهود فقط وليس دولة يهودية وديمقراطية |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الشرطة تستخدم القوة لإنقاذ امرأة من هجوم ثور هائج! صورة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



هرب ثور عدواني من قفصه وهاجم مالكته في مدينة سبارتا بولاية نيوجرسي في الولايات المتحدة الأمريكية.



وذكرت قناة "NBC New York" التلفزيونية، أن الحادث وقع، في 8 مارس الجاري، عندما أبلغ شهود عيان الشرطة عن ثور هائج يطارد سيارة امرأة.


وبعد أن اتصل عناصر الشرطة بمالكة الثور، اتضح لهم أن الثور تحرر من قفصه وخرج مطاردا مالكته.


وعندما وصلت سيارة الشرطة إلى مكان الحادث، كانت صاحبة الثور محاصرة في سيارتها. وتبين فيما بعد أن الثور طارد سيارة المرأة إلى المزرعة وبعدها بدأ يضغط على غطاء محرك السيارة.




وبعد أن وصلت المرأة إلى المزرعة حاولت "دفع" الحيوان إلى القفص، لكنه غضب جدا وهاجمها.


وقالت الشرطية التي وصلت بداية إلى مكان الحادث، أرلين ليبينكوت: "صرخت صاحبة الحيوان أن الثور سيقضي عليها وطلبت مني إطلاق النار عليه".


وحاولت ليبينكوت أن تصرف انتباه الثور ريثما تنتقل المرأة إلى سيارة الشرطة قبل وصول التعزيزات. ووصل لاحقا عنصرا شرطة وأطلقا النار على الثور "الوحش".


ونقلت الأمريكية إلى المستشفى، حيث قدمت لها الرعاية الطبية اللازمة، واعترفت للشرطة بأن الثور كان قد أظهر تصرفا عدوانيا في السابق تجاه زوجها، لكن العواقب لم تكن خطيرة آنذاك.




كلمات متعلقة

الشرطة, تستخدم, القوة, لإنقاذ, امرأة, من, هجوم, ثور, هائج!, صورة,

تابعونــا

هاتف محمول ينقذ صاحبه من الموت بأعجوبة! (صورة) هاتف محمول ينقذ صاحبه من الموت بأعجوبة! (صورة) 2019-03-15 | 08:54:49

شهدت إحدى القرى الأسترالية حادثا أغرب من الخيال بنجاة أحد سكانها من موت محتم...

"واتس آب" ينهي استخدامك للتطبيق دون إنذارك! "واتس آب" ينهي استخدامك للتطبيق دون إنذارك! 2019-03-14 | 15:00:22

بدأ تطبيق "واتس آب"، المملوك من قبل "فيسبوك"، في حظر بعض حسابات المستخدمين دون سابق...

اردني يربط طفله بعربة الاطفال ويرميه في البحر! اردني يربط طفله بعربة الاطفال ويرميه في البحر! 2019-03-14 | 12:54:26

أوقفت الشرطة التايلاندية، رجلا أردنيا، أقر بقتله طفله البالغ سنة واحدة من خلال...

"بنتلي" تطلق واحدة من أفخم السيارات الرياضية في العالم! "بنتلي" تطلق واحدة من أفخم السيارات الرياضية في العالم! 2019-03-14 | 12:45:50

استعرضت "بنتلي" في معرض جنيف الأخير أحدث نموذج من سيارات "Continental GT" الرياضية...

ميزة عبقرية "تمنع" سرقة هاتفك! ميزة عبقرية "تمنع" سرقة هاتفك! 2019-03-14 | 11:20:33

صممت آبل ميزة خادعة مدمجة في هواتف آيفون، تجعل من السهل تتبع الجهاز عند فقدانه أو...

موظف متجر "يقضي" على أحد الزبائن بضربة واحدة- فيديو موظف متجر "يقضي" على أحد الزبائن بضربة واحدة- فيديو 2019-03-14 | 10:15:15

لقن موظف أحد متاجر سلسلة "ماغنيت"، في جنوب شرق موسكو، زبونا مشاكسا درسا لن ينساه في...

عطل فني مفاجئ يصيب "فيسبوك" و"إنستغرام" عطل فني مفاجئ يصيب "فيسبوك" و"إنستغرام" 2019-03-14 | 08:34:00

أصيب موقعا وتطبيقا "فيسبوك" و"إنستغرام" بخلل فني، مساء امس الأربعاء، أدى إلى تعطله...

نمر أمريكي ينقض على "سائحة السيلفي"! نمر أمريكي ينقض على "سائحة السيلفي"! 2019-03-13 | 15:50:50

هاجم نمر أمريكي في حديقة حيوان ولاية أريزونا زائرة فضولية انتهكت قواعد السلامة،...

معركة بين فهدين تودي بهما إلى الهاوية ! (فيديو) معركة بين فهدين تودي بهما إلى الهاوية ! (فيديو) 2019-03-13 | 14:15:03

اشتبك فهدان شرسان في معركة حامية الوطيس من أجل مساحة من الأرض لم يستطيعا العيش...

بجعة تنتقم من "سجّانها" وتهرب! (فيديو) بجعة تنتقم من "سجّانها" وتهرب! (فيديو) 2019-03-13 | 13:00:19

يواجه أحد سكان ولاية ماريلاند في الولايات المتحدة الأمريكية احتمال المثول أمام...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الثانوية الشاملة ام الفحم تحتفي تحتفل تخريج طلابها الفوج الجديد حوادث الطرق مصرع 94 عربيا بداية العام 2015 منذ ضحايا شوارع البلادشفاعمرو تظاهرة نصرة الاقصى القدس شعارات العشرات يشاركون مسيرة عيد الصليب في البقيعة مشاركة واسعة احتفال فرق كشفية اصابة خطيرة شاب عربي اطلاق نار مدينة يافا تل ابيب شرطة اسعاف البشائر المدرسة الثانوية الاهلية سخنين طلاب حفل فوج التاسع سهام محمود نمارنة عرابة وفاة متأثرة بجراحها حريق بيت الحركة الاسلامية محظورة كابينيت الشيخ رائد صلاح الشمالية منال موسى دبي القرية العالمية الفرع الفلسطيني حفلا حفلة اغاني تراثية وطنية فلسطينية دير الاسد المدرسة الثانوية التكنولوجية المسهد قرية تحتفل تخريج الفوج ال 15 من طلابها حزب الوفاء الاصلاح الناصرة مؤتمر صحفي انطلاقة العمل الاعلان عربي جديد الساحة السياسية طعن رجل يركا خلفية جدال تجاري احيل الشرطة العلاج المستشفى حيان ابو سنان الطبي مستشفى نهاريا مار يوسف الناصرة مدرسة تخليد ذكرى لقاء خريجين دهبر مريم وفاة المدرسة الثانوية اكسال تخرج الفوج ال 34 كلابها قرية احتقال تخريج شهادات مقتل 5 نساء عرب مواطنين منذ بداية العام 2016 ضحايا العنف اطلاق نار اجرام
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com