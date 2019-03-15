تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-15 10:45:32 دعوة الأئمة والخطباء لإقامة صلاة الغائب على أرواح الشهداء الذين ارتقوا بمجزرة المسجدين في نيوزلندا |  2019-03-15 10:33:56 من هو سفاح نيوزيلندا ؟ |  2019-03-15 10:30:25 الفيفا يقترب من زيادة عدد منتخبات مونديال 2022 |  2019-03-15 09:47:49 غزة تتجهز لجمعة "المسيرات خيارنا" |  2019-03-15 09:05:40 القاء قنبلة على ساحة مبنى مجلس محلي يركا |  2019-03-15 09:01:27 وزيرة ألمانية تجمع القمامة من أمام منازل المواطنين! |  2019-03-15 08:57:27 ‏ يوم الباي العالمي في مدرسة ابن سينا الابتدائية – كفر مندا |  2019-03-15 08:53:11 ميسي ورونالدو يتنافسان على الأفضل في التشامبيونزليغ |  2019-03-15 10:20:45 ارتفاع عدد القتلى في الهجوم على المسجدين بنيوزلندا إلى 49 |  2019-03-15 05:24:38 ارتفاع الحرارة اليوم واجواء باردة ومنخفض اخر غدا السبت |  2019-03-15 05:21:42 غارات إسرائيلية على غزة بعد إطلاق صاروخين على تل أبيب |  2019-03-14 21:17:49 اطلاق صاروخين على تل ابيب من قطاع غزة |  2019-03-14 20:54:46 مركز هيدرورند للعلاج المائي يستضيف ندوة تثقيفية للنساء الحوامل |  2019-03-14 20:34:07 اصابة متوسطة لرجل تعرض للطعن في الطيبة |  2019-03-14 20:12:17 المحامي زكي كمال للصنارة:التشريعات والتحريض ضد العرب جعلت إسرائيل دولة لليهود فقط وليس دولة يهودية وديمقراطية |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

"الهواء" أكثر فتكا بالبشر من التدخين



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت دراسة حديثة أن تلوث الهواء أصبح الآن قاتلا أكبر من التدخين، حيث يتسبب في وفاة ما يصل إلى 8.8 مليون شخص سنويا في جميع أنحاء العالم.



ويقول الباحثون إن جزيئات السخام التي تضخها المركبات والمصانع ومحطات الطاقة، هي السبب الرئيس للهواء الملوث.


ويقدر أن تلوث الهواء تسبب في وفاة 64 ألف شخص في المملكة المتحدة في عام 2015، بما في ذلك 17 ألف حالة مميتة من أمراض القلب والشرايين.


وشملت الحالات الأخرى بعض الإصابات بالسرطان والسكري وأمراض الرئة المزمنة.


ووجدت الدراسة أن متوسط العمر المتوقع في المملكة المتحدة انخفض بنسبة 1.5 عام، بين أولئك الذين يموتون نتيجة تلوث الهواء.


لكن البريطانيين لم يتأثروا بشدة مثل جيرانهم الأوروبيين، بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا وفرنسا.


وجمعت الدراسة عمليات المحاكاة بالحاسوب مع معلومات جديدة حول الكثافة السكانية وعوامل خطر المرض وأسباب الوفاة.


وكشفت أن تلوث الهواء قد يتسبب في وفاة 8.8 مليون شخص في جميع أنحاء العالم كل عام، ومضاعفة العدد في أوروبا عما كان يعتقد سابقا.


وتقول منظمة الصحة العالمية إن تدخين التبغ مسؤول عن وفاة 7.2 مليون شخص سنويا.


وطالب الباحثون من المركز الطبي لجامعة ماينز في ألمانيا، الآن، بفرض ضوابط أكثر صرامة على تلوث الهواء.


ويقولون إن النتائج التي توصلوا إليها تؤكد على ضرورة التحرك نحو طاقة أنظف ومتجددة.


وقال البروفيسور توماس مونزل: "الصلة بين تلوث الهواء وأمراض القلب والأوعية الدموية، وكذلك أمراض الجهاز التنفسي، راسخة".


وأضاف مونزل قائلا: "إنه يتسبب في تلف الأوعية الدموية من خلال زيادة الأكسدة، ما يؤدي إلى زيادة في ضغط الدم والسكري والسكتة الدماغية والنوبات القلبية وفشل القلب".


وقال البروفيسور، متين أفكيران، من مؤسسة القلب البريطانية: "توفر هذه النتائج أدلة إضافية على أن تلوث الهواء يزيد بشكل كبير من خطر الوفاة المبكرة بسبب أمراض القلب والدورة الدموية، ما يشير إلى أن تأثيره قد يكون أكبر مما كنا نعتقد في السابق".


وتابع حديثه بالقول: "من الواضح أن تلوث الهواء يمثل مشكلة كبيرة في جميع أنحاء أوروبا، حيث حدودنا القانونية أقل صرامة من تلك التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية".




كلمات متعلقة

"الهواء", أكثر, فتكا, بالبشر, من, التدخين,

تابعونــا

الأمم المتحدة تكشف عن خطر كبير يهدد العالم! الأمم المتحدة تكشف عن خطر كبير يهدد العالم! 2019-03-15 | 08:53:58

حذر تقرير تاريخي للأمم المتحدة من أن التلوث البلاستيكي يعد أحد التهديدات الصحية...

النوم مع طفلك على الأريكة قد يقتله! النوم مع طفلك على الأريكة قد يقتله! 2019-03-14 | 15:26:09

يمكن للآباء والأمهات أن يعرضوا أطفالهم لخطر الإصابة بمتلازمة موت الرضع المفاجئ،...

طريقة تنظيفكم لأذنيكما قد تصيبكم بفقدان الذاكرة! طريقة تنظيفكم لأذنيكما قد تصيبكم بفقدان الذاكرة! 2019-03-14 | 15:00:02

صدم رجل بريطاني بعد ان اصيب بالتهابات شديدة بعد سقوط برعم قطني فيها أثناء قيامه...

دراسة جديدة تنفي فائدة هامة لحمية البحر المتوسط دراسة جديدة تنفي فائدة هامة لحمية البحر المتوسط 2019-03-14 | 12:45:32

كشفت دراسة أن تناول حمية البحر الأبيض المتوسط الغنية بالفواكه والخضروات والحبوب...

الحبوب الكاملة تقي من سرطان الكبد الحبوب الكاملة تقي من سرطان الكبد 2019-03-14 | 11:20:54

ربطت دراسة أميركية جديدة بين إتباع نظام غذائي يتضمن كميات كبيرة من الحبوب الكاملة...

فقدان الوزن يشفي من مرض مزمن فقدان الوزن يشفي من مرض مزمن 2019-03-14 | 10:15:13

وجدت دراسة طويلة الأمد أن ثلث المرضى الذين اتبعوا حمية غذائية منخفضة السعرات...

لماذا تهدد السمنة الأطفال الأكثر سعادة؟ لماذا تهدد السمنة الأطفال الأكثر سعادة؟ 2019-03-14 | 08:40:36

توصلت دراسة جديدة، أجرتها جامعة ولاية بوفالو في نيويورك، إلى أن الرُضع السعداء...

الحمضيات تحمي من السمنة الحمضيات تحمي من السمنة 2019-03-13 | 15:50:38

أثبت علماء جامعة سان باولو البرازيلية أن تناول الحمضيات يحمي من مضاعفات خطرة...

أصبح مسألة وقت.. تحذير من انتشار حتمي لـ"وباء قاتل" أصبح مسألة وقت.. تحذير من انتشار حتمي لـ"وباء قاتل" 2019-03-13 | 14:15:14

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن العالم سيواجه حتما انتشار موجة جديدة لفيروس...

هل كل الدهون ضارة بالصحة ؟ هل كل الدهون ضارة بالصحة ؟ 2019-03-13 | 11:00:07

يسود لدى الكثيرين اعتقاد بأن كل الدهون ضارة بالصحة. فما مدى صحة هذا...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع 85 عربيا منذ بداية العام 2015 شوارع البلاد أور يروك جمعيةسوزان غانم أول عربية تنخرط في مجال البناء والترميم قرية زيمر اطلاق نار سيارة حي الباطن ام الفحم اضرار جسيمة الشرطة مداهمة هدم جدار اقرث المهجرة كنيسة مواجهات شبان دائرة اراضي اسرائيلسائق حافلة اسعاف حيفا نقل امرأة اغمي عليها مستشفى رمبام عنقه رقبته بقعاتا شاب اصابة متوسطة رفسة حصان مستشفى زيف صفد امين شعبان اللد مصرع تشييع جثمان المرحوم قتل تل ابيب سائق اجرة تأييد دعم داعش المزرعة مشتبه تنظيم اعتقال الزرعة قرية الشرطة كريات انا طعن شاب يهودي اصابة جنائي ظن انه عربي انتقام حرق سيارة في كفر مندا بلدة قرية اضرار جسيمة دون اصابات الشرطة تحقيق مجهول سائق دراجة نارية شاحنة شارع 60 عومر مفترق اسعاف مستشفى شرطة عميل سري مشتبهين تجارة سلاح مخدرات طمرة نحف الناعورة ام الفحم عسفيا نحف الجش وجسر الزرقاءلمار يوسف قط عبلين تشييع جثمان الطفلة تتشح سواد سيارة داخل نسيانها بقيت ساعات حادث طرق مروع طريق قرب ايلات مصرع اصابة اخرين مستشفى الشرطة جبل الشيخ ثلوج موقع تزلج فتح ابوابه استقبال المتنزهين زوار
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com