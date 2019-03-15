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الفيفا يقترب من زيادة عدد منتخبات مونديال 2022



  |   وكالات   |   اضافة تعليق




قال مصدر مقرب من الاتحاد الدولي لكرة القدم، إن الفيفا لا يستبعد توسيع المشاركة في كأس العالم 2022 في قطر إلى 48 منتخبًا، لكن ربما يتم تأخير اتخاذ القرار إلى يونيو/حزيران المقبل.


ويجري الفيفا، دراسة لتحديد مدى إمكانية إقامة مباريات في البطولة في دول أخرى بالقرب من قطر، وتم طرح اسم الكويت وعمان.


ويعمل المنظمون القطريون مع الفيفا، لدراسة اختيارات أخرى، لكنهم يملكون حق الاعتراض على إدخال أي تغييرات على البطولة التي ستقام في نوفمبر/تشرين ثان 2022.


وقال المصدر إن مجلس الفيفا سيختتم اجتماعاته اليوم الجمعة، بدعم مواصلة دراسة بإضافة 16 منتخبا إلى البطولة.


وسيجتمع المجلس مرة أخرى في الخامس من يونيو/حزيران المقبل في باريس، على هامش الجمعية العمومية للفيفا، ومن المتوقع أن يقدم توصية إلى أعضائه.


ومن المتوقع أيضا تأجيل قرار الفيفا بتوسيع المشاركة في كأس العالم للأندية لتشمل 24 فريقا بداية من عام 2021، حتى يونيو/حزيران المقبل.


ويعارض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والأندية الأوروبية خطة الفيفا، لكن في ظل المساندة لهذه الخطة من خارج القارة العجوز، أوضح المصدر أن اليويفا ربما يكون منفتحًا أمام حلول أخرى.




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