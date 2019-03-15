ليليا, الأطرش, ترد, على, منتقدي, وزنها, الزائد,

ردّت الممثلة السورية ليليا الأطرش على منتقدي وزنها الزائد، حيث انها قالت عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: بدي أشكر كل شخص، بعتلي مسج وشجعني على ممارسة الرياضة، هاد اليوم الرابع، في عندي شغلة صغيرة للناس عم تكتبلي نصحانة، سمنانة، وزنك زائد، أنا بعرف مشكلتي".

وأضافت: "ما في داعي تذكروني فيها وأنا عم حل هلمشكلة، وفي ناس بتحبني بكل حالاتي، حرام عليكم، هلا صرت حس بشعور بالشخص اللي وزنه زائد، بحياتي ما حسيت بهلشعور، وقت شخص بقلن ليش هيك صاير شكلك أو وزنك وهو من جوا كتير بينجرح".وختمت: "صح أنا وزني عادي ومو كتير زائد، بس عنجد صرت أنا حس بشعورن، وكل إنسان عنده ظرف خاص وسبب معين وراء هلسمنة، وهو بيكون عرفان شو القصة بليز لا تجرحوا الناس، ممكن تتقبل النقد من الناس المقربة ليك، بس وقت بييجي من شخص غريب وبعيد عنك، بتطلع كلمة ثقيلة وأنا صارت تعصبني".