يتجهز أهالي قطاع غزة، للمشاركة في جمعة "المسيرات خيارنا" ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى، المستمرة منذ 30 مارس الماضي على الحدود الشرقية لقطاع غزة.ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، أهالي غزة للمشاركة الفعالة في جمعة "المسيرات خيارنا" بمخيمات العودة، مؤكدة مواصلة المسيرات حتى تحقيق جميع أهدافها وعلى رأسها إنهاء حصار غزة وإسقاط صفقة القرن المزعمة.

تابعونــا

دعوة الأئمة والخطباء لإقامة صلاة الغائب على أرواح الشهداء الذين ارتقوا بمجزرة المسجدين في نيوزلندا 2019-03-15 | 10:45:32 دعا المجلس الإسلامي للافتاء في الداخل الفلسطيني الأئمة والخطباء لإقامة صلاة...

القاء قنبلة على ساحة مبنى مجلس محلي يركا 2019-03-15 | 09:05:40 تحقق الشرطة في ملابسات حادث القالء قنبلة فجر اليوم الجمعة على ساحة مبنى المجلس...

ارتفاع الحرارة اليوم واجواء باردة ومنخفض اخر غدا السبت 2019-03-15 | 05:24:38 اليوم الجمعة يكون الجو غائما جزئيا، مع ارتفاع على درجات الحرارة وبقاء الجو باردا،...

غارات إسرائيلية على غزة بعد إطلاق صاروخين على تل أبيب 2019-03-15 | 05:21:42 قصفت طائرات الجيش الاسرائيلي فجر اليوم الجمعة عدة اهداف في قطاع غزة وذلك بعد...

اطلاق صاروخين على تل ابيب من قطاع غزة 2019-03-14 | 21:17:49 قالت مصادر اعلامية ان صافرات الانذار دوت مساء اليوم في تل ابيب ومنطقة المركز...

مركز هيدرورند للعلاج المائي يستضيف ندوة تثقيفية للنساء الحوامل 2019-03-14 | 20:54:46 استضاف مركز هيدرورند للعلاج المائي الهيدروترابيا في اكسال ندوة تثقيفية للنساء...

اصابة متوسطة لرجل تعرض للطعن في الطيبة 2019-03-14 | 20:34:07 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة ان رجل من سكان مدينة الطيبة وصل الى مستشفى...

اصابة خطيرة لشاب باطلاق نار في شفاعمرو 2019-03-14 | 19:45:01 اصيب شاب مساء اليوم الخميس بجراح خطيرة اثر تعرضه لاطلاق نار في حي الميدان في مدينة...

محكمة الصلح ترفض التماس اهالي قلنسوة على قرار هدم البيوت 2019-03-14 | 18:41:41 رفضت محكمة الصلح في نتانيا عصر اليوم الخميس الالتماس الذي قدمه المحامي علاء تلاوي...