القاء, قنبلة, على, ساحة, مبنى, مجلس, محلي, يركا,

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دعا المجلس الإسلامي للافتاء في الداخل الفلسطيني الأئمة والخطباء لإقامة صلاة...
يتجهز أهالي قطاع غزة، للمشاركة في جمعة "المسيرات خيارنا" ضمن فعاليات مسيرة...
اليوم الجمعة يكون الجو غائما جزئيا، مع ارتفاع على درجات الحرارة وبقاء الجو باردا،...
قصفت طائرات الجيش الاسرائيلي فجر اليوم الجمعة عدة اهداف في قطاع غزة وذلك بعد...
قالت مصادر اعلامية ان صافرات الانذار دوت مساء اليوم في تل ابيب ومنطقة المركز...
استضاف مركز هيدرورند للعلاج المائي الهيدروترابيا في اكسال ندوة تثقيفية للنساء...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة ان رجل من سكان مدينة الطيبة وصل الى مستشفى...
اصيب شاب مساء اليوم الخميس بجراح خطيرة اثر تعرضه لاطلاق نار في حي الميدان في مدينة...
رفضت محكمة الصلح في نتانيا عصر اليوم الخميس الالتماس الذي قدمه المحامي علاء تلاوي...
بالتنسيق مع الادارة وطواقم المدرسة (الاستشارة والممرضة والتربية الاجتماعية)...