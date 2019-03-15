القاء, قنبلة, على, ساحة, مبنى, مجلس, محلي, يركا,

تحقق الشرطة في ملابسات حادث القالء قنبلة فجر اليوم الجمعة على ساحة مبنى المجلس المحلي في قرية يركا من قبل مجهولين .

وافيد ان صوت انفجار سمع في تمام الساعة الثالثة فجرا في احد قرية يركا وتم استدعاء الشرطة واتضح ان الحادث في ساحة مبنى المجلس هناك القيت قنبلة وتم استدعاء خبراء المتفجرات الذين عملوا حتى الصباح للتاكد من عدم وجود قنبلة اخرى .واشارت الشرطة الى ان خلفية الحادث على ما يبدو ووفقا للتحقيقات الاولية جنائية .