وزيرة, ألمانية, تجمع, القمامة, من, أمام, منازل, المواطنين!,

لكل منا طريقته الخاصة في الاحتفال بالأعياد والمناسبات. وبينما الاحتفال بيوم المرأة العالمي هذا العام يقتصر على المعايدات والمنشورات التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في البلدان العربية، كانت وزيرة ألمانية ترتدي زي عمال النظافة في بلدها، تساعد في أعمال تنظيف السوارع، وتجمع القمامة من منازل السكان.

وبحسب وسائل إعلام عالمية وعربية، فقد قامت وزيرة الدولة الألمانية لشؤون الأسرة وكبار السن والمرأة والشباب، فرانزيسكا جيفي، باختيار طريقة غريبة لإظهار أهمية دور المرأة في المجتمع، وحقيقة المساواة بين الجنسين، للاحتفال بيوم المرأة العالمي المصادف ليوم الثامن من آذار.وشاركت الوزيرة جيفي عمال شركات النظافة في جمع القمامة من أمام المنازل، ونقلها إلى إحدى السيارات المخصصة لذلك الأمر، في حين تفاجأ المواطنون بأن وزيرة في الدولة الألمانية تقوم بعمل كهذا.