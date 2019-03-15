وزيرة, ألمانية, تجمع, القمامة, من, أمام, منازل, المواطنين!,

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اعتقلت السلطات النيوزيلندية 3 رجال وامرأة على خلفية الهجوم على مسجدين في كرايست...
قُتل "العديد" من الأشخاص بإطلاق نار استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش...
أعلنت السلطات التونسية عن فتح تحقيق في انتهاكات جنسية تعرض لها 20 طفلا حتى الآن في...
أعلنت الهيئة الفدرالية الروسية للطيران المدني أنها حظرت تحليق طائرات بوينغ "737...
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، موجها حديثه لرئيس حكومة اسرائيل بنيامين...
تلقى مستخدمو موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة آلاف الرسائل...
أعلنت الشرطة الأميركية، اعتقال رجل اقتحم إحدى المدارس وهو يحمل سلاحا رشاشا في...
كشف عدد من شركات الطيران عن اعتزامها إعادة النظر في طلبيات شراء طائرات طراز...
قال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في اعقاب اكتشاف بنية حزب الله الإرهابية في...
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