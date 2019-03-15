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‏ يوم الباي العالمي في مدرسة ابن سينا الابتدائية – كفر مندا



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بمناسبة يوم الباي الذي صادف بتاريخ 14.3.2019 وبإشراف طاقم الرياضيات المميز .


احتفلت المدرسة بهذا اليوم مع طبقة السوادس وتم تطبيق التعلّم ذو معنى بهذا اليوم. 

من الجدير بالذكر انه في 3/14 من كل سنة يحتفل العالم بيوم الباي حيث تقوم الجامعات والمؤسسات التعليمية بفعاليات مختلفة خاصّة بالرمز π   الذي يرمز إلى النسبة الثابتة بين محيط كل دائرة وقطرها وهي 3.14 .


 مدرسة ابن سينا اختارت هذا اليوم ليقوم  طبقة السوادس بتنفيذ فعاليات مختلفة في الرياضيات منها: كتابة ارقام الباي غيبا وقراءتها ايضا امام جمهور الطلاب، قياس طول محيط الدائرة بالخيط وقاسوا أيضًا قطرها وحسبوا النسبة بين المحيط والقطر في كل دائرة، واكتشف الطلاب بنفسهم أن هنالك نسبة ثابتة بين كل محيط دائرة وقطرها وهي تقريبًا 3.14 . 


في نهاية اليوم احتفل الطلاب وغنّوا الأغاني المختلفة الخاصّة بهذا اليوم وتناولوا كعكة الـباي التي أعدت خصيصا لكل صف في المدرسة بمبادرة الامهات الفاضلات.


 هذا وعبر طاقم الرياضيات عن شكرهم الجزيل لكل من ساهم في إنجاح هذا اليوم طلاباً، معلمين، وادارة .




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