تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-15 10:45:32 دعوة الأئمة والخطباء لإقامة صلاة الغائب على أرواح الشهداء الذين ارتقوا بمجزرة المسجدين في نيوزلندا |  2019-03-15 10:33:56 من هو سفاح نيوزيلندا ؟ |  2019-03-15 10:30:25 الفيفا يقترب من زيادة عدد منتخبات مونديال 2022 |  2019-03-15 09:47:49 غزة تتجهز لجمعة "المسيرات خيارنا" |  2019-03-15 09:05:40 القاء قنبلة على ساحة مبنى مجلس محلي يركا |  2019-03-15 09:01:27 وزيرة ألمانية تجمع القمامة من أمام منازل المواطنين! |  2019-03-15 08:57:27 ‏ يوم الباي العالمي في مدرسة ابن سينا الابتدائية – كفر مندا |  2019-03-15 08:53:11 ميسي ورونالدو يتنافسان على الأفضل في التشامبيونزليغ |  2019-03-15 10:20:45 ارتفاع عدد القتلى في الهجوم على المسجدين بنيوزلندا إلى 49 |  2019-03-15 05:24:38 ارتفاع الحرارة اليوم واجواء باردة ومنخفض اخر غدا السبت |  2019-03-15 05:21:42 غارات إسرائيلية على غزة بعد إطلاق صاروخين على تل أبيب |  2019-03-14 21:17:49 اطلاق صاروخين على تل ابيب من قطاع غزة |  2019-03-14 20:54:46 مركز هيدرورند للعلاج المائي يستضيف ندوة تثقيفية للنساء الحوامل |  2019-03-14 20:34:07 اصابة متوسطة لرجل تعرض للطعن في الطيبة |  2019-03-14 20:12:17 المحامي زكي كمال للصنارة:التشريعات والتحريض ضد العرب جعلت إسرائيل دولة لليهود فقط وليس دولة يهودية وديمقراطية |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

سلاف فواخرجي تكشف تفاصيل محاولة اختطاف طفليها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



استعادت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، ذكريات أصعب مرحلة مرت عليها في حياتها وذلك بعد محاولة اختطاف طفليها حمزة وعلي.



سلاف فواخرجي، قالت خلال لقائها في برنامج «الحفلة 11»، الذي تقدمه الإعلامية سمر يسري، والمذاع عبر فضائية on e: «العاملة كانت تعمل لدى العائلة منذ أكثر من 12 عامًا اتفقت مع إحدى العصابات وحاولت اختطاف أولادي».


وأضافت: «خلال ساعة ونصف كنت سأفقد أطفالي ولن أراهما ثانية، إذ خططت الخادمة مع بعض الأشخاص لخطفهما، لمعاقبتي على أرائي السياسية تجاه ما يحدث في سوريا».


وأعربت عن استغرابها من إقادامها على ذلك خاصة أنها كانت تتعامل معها بطريقة جيدة جدًا وأنها كانت تناديها باسمها.


وأوضحت أنها اكتشفت الأمر قبل وقوعه، رافضة التعليق على تفاصيل إخلاء سبيل العاملة من النيابة العامة، واكتفت بالقول إنها كانت فردًا في تشكيل عصابي وأنه تم القبض على بعض عناصره ومعاقبتهم فيما هرب آخرون.


من ناحية أخرى، تنافس سلاف فواخرجي في المارثون الرمضاني المقبل بمسلسل «ناس من ورق»، وهو من تأليف أسامة كوكش، إخراج وائل رمضان، ويشارك سلاف في بطولته، دريم لحام، سلمى المصري، ديمة قندلفت، صباح الجزائري، صفاء سلطان، وغيرهم.




كلمات متعلقة

سلاف, فواخرجي, تكشف, تفاصيل, محاولة, اختطاف, طفليها,

تابعونــا

ليليا الأطرش ترد على منتقدي وزنها الزائد ليليا الأطرش ترد على منتقدي وزنها الزائد 2019-03-15 | 10:30:16

ردّت الممثلة السورية ليليا الأطرش على منتقدي وزنها الزائد، حيث انها قالت عبر...

النجم السوري سامر المصري ينضم لنجوم هوليوود! النجم السوري سامر المصري ينضم لنجوم هوليوود! 2019-03-14 | 16:52:39

انضم الفنان السوري الشهير، سامر المصري، إلى قائمة الممثلين العرب الذين دخلوا...

تغيير اسم "باب الحارة".. والنسخة الأولى قادمة في الإمارات تغيير اسم "باب الحارة".. والنسخة الأولى قادمة في الإمارات 2019-03-14 | 16:45:32

نشر موقع "الفن" اللبناني أن النسخة الأولى من مسلسل "باب الحارة"، ربما تنطلق قريباً...

بعد خلعها الحجاب.. صفاء سلطان تبكي بسبب ابنتها بعد خلعها الحجاب.. صفاء سلطان تبكي بسبب ابنتها 2019-03-14 | 15:53:41

احتفلت الفنانة السورية صفاء سلطان بعيد ميلادها، خلال سهرة عائلية جمعت أصدقاء...

فخامة وجمال زينة ولادة “ليا” ابنة نانسي عجرم - صور فخامة وجمال زينة ولادة “ليا” ابنة نانسي عجرم - صور 2019-03-14 | 11:20:32

تداول محبو الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الزينة التي قامت بها من اجل ولادة ابنتها...

فيلم مصري يجمع مايك تايسون والفنانة قمر اللبنانية فيلم مصري يجمع مايك تايسون والفنانة قمر اللبنانية 2019-03-14 | 10:15:55

انضمت الفنانة اللبنانية قمر إلى فيلم “حملة فرعون”، للنجم المصري عمرو سعد، ومن...

متابعو إليسا يطلقون شائعة وفاة نجوى كرم متابعو إليسا يطلقون شائعة وفاة نجوى كرم 2019-03-13 | 15:50:59

انتشرت شائعة من جانب بعض المتابعين للفنانة اللبنانية إليسا تفيد بأنّ الفنانة...

درة تتلقى إنتقادات كبيرة وتحذف صورها الجديدة درة تتلقى إنتقادات كبيرة وتحذف صورها الجديدة 2019-03-13 | 14:16:32

لم تتصور الممثلة التونسية درة ان جلسة التصوير الأخيرة التي خضعت لها ستتحول الى...

سيرين عبد النور تثير الجدل برسالة غامضة.. لمن وجهتها! سيرين عبد النور تثير الجدل برسالة غامضة.. لمن وجهتها! 2019-03-13 | 13:01:53

أثارت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور الجدل برسالة غامضة كتبتها عبر صفحتها...

محمد عساف يحضر لأغنية عراقية جديدة محمد عساف يحضر لأغنية عراقية جديدة 2019-03-13 | 11:40:40

كشف النجم الفلسطيني محمد عساف عن تحضيره لعمل فني جديد باللهجة العراقية وذلك بعد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids حرق سيارة القدس عربي شعارات عبارات معادية للعرب تدفيع الثمن الشرطة التحقيق طوبا ام النرصاوي كرم مشعور اكتشافة الموسم الناصرة لاعب كرة السلة ابناء هرتسليا أبو خلف كفر كنا طبريا اصابة اعتقال شين اعتداء على الشرطة الخلفية جنائية عنصرية الجبهة الاضراب تحيي نجاح المحرضة الاصوات دفيئة مخدرات وادي النقب صحراء الشرطة ضبط مشتبه البحث مستشفى النمساوي الناصرة يوم محاضرة نساء حوامل امهات اطفال اقرث قداس اهالي تهجير مهجرة العودة الى ذكرى التهجير هدم بيت عائلة عربية مدينة اللد صباح اليوم الخميس شرطة جرافات 3 طوابق بناء غير مرخص4 قتلى انقلاب جرار زراعي عمال اشخاص بني النعيم شرقي الخليل حادث طرق ثلوج تعطيل دراسة تساقط حرفيش الجش الجرمق بيت جن قرى الجليل الاعلى الناصرة المستشفى الانجليزي افتتاح سنة دراسية جديدة مدرسة التمريض طلاب الجديدة عادل سمحات بلدية شفاعمرو مدير عام اعفاءه من منصبه يطلب عنبتاوي أمين اصابة خطيرة اطلاق نار البعنة أبو سنان دير الاسد حادث مجهول اسعاف شرطة تحقيق مستشفى شاب قرية صالح جربوني عرابة اطلاق نار رصاصات سيارات تهديد سكب زيت محروق مدخل بيته خديجة ابو غزالة اتهام بالغين قاصر ام الفحم حرق سيارة اطلاق نار لائحة اتهام حيفا المحكمة المركزية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com