سلاف, فواخرجي, تكشف, تفاصيل, محاولة, اختطاف, طفليها,

استعادت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، ذكريات أصعب مرحلة مرت عليها في حياتها وذلك بعد محاولة اختطاف طفليها حمزة وعلي.

سلاف فواخرجي، قالت خلال لقائها في برنامج «الحفلة 11»، الذي تقدمه الإعلامية سمر يسري، والمذاع عبر فضائية on e: «العاملة كانت تعمل لدى العائلة منذ أكثر من 12 عامًا اتفقت مع إحدى العصابات وحاولت اختطاف أولادي».وأضافت: «خلال ساعة ونصف كنت سأفقد أطفالي ولن أراهما ثانية، إذ خططت الخادمة مع بعض الأشخاص لخطفهما، لمعاقبتي على أرائي السياسية تجاه ما يحدث في سوريا».وأعربت عن استغرابها من إقادامها على ذلك خاصة أنها كانت تتعامل معها بطريقة جيدة جدًا وأنها كانت تناديها باسمها.وأوضحت أنها اكتشفت الأمر قبل وقوعه، رافضة التعليق على تفاصيل إخلاء سبيل العاملة من النيابة العامة، واكتفت بالقول إنها كانت فردًا في تشكيل عصابي وأنه تم القبض على بعض عناصره ومعاقبتهم فيما هرب آخرون.من ناحية أخرى، تنافس سلاف فواخرجي في المارثون الرمضاني المقبل بمسلسل «ناس من ورق»، وهو من تأليف أسامة كوكش، إخراج وائل رمضان، ويشارك سلاف في بطولته، دريم لحام، سلمى المصري، ديمة قندلفت، صباح الجزائري، صفاء سلطان، وغيرهم.