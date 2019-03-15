هاتف, محمول, ينقذ, صاحبه, من, الموت, بأعجوبة!, (صورة),

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هرب ثور عدواني من قفصه وهاجم مالكته في مدينة سبارتا بولاية نيوجرسي في الولايات...
بدأ تطبيق "واتس آب"، المملوك من قبل "فيسبوك"، في حظر بعض حسابات المستخدمين دون سابق...
أوقفت الشرطة التايلاندية، رجلا أردنيا، أقر بقتله طفله البالغ سنة واحدة من خلال...
استعرضت "بنتلي" في معرض جنيف الأخير أحدث نموذج من سيارات "Continental GT" الرياضية...
صممت آبل ميزة خادعة مدمجة في هواتف آيفون، تجعل من السهل تتبع الجهاز عند فقدانه أو...
لقن موظف أحد متاجر سلسلة "ماغنيت"، في جنوب شرق موسكو، زبونا مشاكسا درسا لن ينساه في...
أصيب موقعا وتطبيقا "فيسبوك" و"إنستغرام" بخلل فني، مساء امس الأربعاء، أدى إلى تعطله...
هاجم نمر أمريكي في حديقة حيوان ولاية أريزونا زائرة فضولية انتهكت قواعد السلامة،...
اشتبك فهدان شرسان في معركة حامية الوطيس من أجل مساحة من الأرض لم يستطيعا العيش...
يواجه أحد سكان ولاية ماريلاند في الولايات المتحدة الأمريكية احتمال المثول أمام...