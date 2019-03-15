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ميسي ورونالدو يتنافسان على الأفضل في التشامبيونزليغ



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن يويفا قائمة المرشحين لجائزة لاعب الأسبوع في دوري أبطال أوروبا وهم كريستيانو رونالدو من يوفنتوس وليونيل ميسي من برشلونة وليروي ساني من مانشستر سيتي وساديو ماني من ليفربول.



وسجل رونالدو "هاتريك" تاريخي في شباك أتليتكو مدريد، بينما نجح ميسي في تسجيل ثنائية وصناعة مثلهما أمام ليون، فيما سجل ساني هدفا وصنع ثلاثة ضد شالكه، أما ماني فسجل هدفين ضد بايرن ميونخ.


وسيتم اختيار اللاعب الفائز بناء على تصويت الجماهير عبر الموقع الرسمي لليويفا، وتشير التوقعات إلى وجود منافسة قوية بين الثنائي التقليدي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.


يذكر أن قرعة الدور ربع النهائي للمسابقة ستقام غدا الجمعة من أجل معرفة المواجهات المقبلة للفرق المتأهلة ومواعيدها.




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