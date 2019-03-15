سقوط, قتلى, في, إطلاق, نار, استهدف, موقعين, في, نيوزيلندا,

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أعلنت السلطات التونسية عن فتح تحقيق في انتهاكات جنسية تعرض لها 20 طفلا حتى الآن في...
أعلنت الهيئة الفدرالية الروسية للطيران المدني أنها حظرت تحليق طائرات بوينغ "737...
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، موجها حديثه لرئيس حكومة اسرائيل بنيامين...
تلقى مستخدمو موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة آلاف الرسائل...
أعلنت الشرطة الأميركية، اعتقال رجل اقتحم إحدى المدارس وهو يحمل سلاحا رشاشا في...
كشف عدد من شركات الطيران عن اعتزامها إعادة النظر في طلبيات شراء طائرات طراز...
قال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في اعقاب اكتشاف بنية حزب الله الإرهابية في...
أكد الملك الأردني الملك عبد الله الثاني، أنه لا بديل عن حل الدولتين لإنهاء الصراع...
حظرت القاهرة وبيروت والبحرين تحليق الطائرات من طراز "بوينغ 737 ماكس 8" في أجوائهم...
تكبدت شركة "بوينغ" الأميركية، خسائر فادحة في أسواق المال، خلال اليومين الأخيرين،...