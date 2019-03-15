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سقوط قتلى في إطلاق نار استهدف موقعين في نيوزيلندا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قالت وسائل إعلام نيوزيلندية، إن عددا من القتلى سقطوا بإطلاق نار استهدف "موقعين" في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، بحسب ما نقلت فرانس برس.



ولا يوجد تأكيد رسمي، إلى حدود الساعة، بشأن حصيلة القتلى والمصابين.


وذكر مفوض شرطة نيوزيلندا أن قتلى إطلاق الرصاص في كرايست تشيرش وقعا في موقعين بمسجدين مختلفين في المدينة.


وتابع أنه تم اعتقال شخص واحد بعد الحادث، مضيفا "لكن الهجوم لم ينته بعد".


وفي وقت سابق، نشرت الشرطة النيوزيلندية ضباطا مسلحين في وسط مدينة كرايست تشيرش، بعد تقارير أفادت بإطلاق عدة أعيرة نارية، وأبلغ شهود في مسجد وسائل إعلام بسقوط ضحايا.


ونصحت الشرطة المقيمين بوسط المدينة بالبقاء في منازلهم. بحسب رويترز.



ونقلت إذاعة نيوزيلندا عن شاهد داخل أحد المسجدين قوله، إنه سمع دوي أعيرة نارية وإن أربعة أشخاص على الأقل يرقدون على الأرض "وهناك دماء في كل مكان".




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