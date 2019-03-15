ارتفاع, الحرارة, اليوم, واجواء, باردة, ومنخفض, اخر, غدا, السبت,

اليوم الجمعة يكون الجو غائما جزئيا، مع ارتفاع على درجات الحرارة وبقاء الجو باردا، وبقاء الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

ويوم السبت، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، لذا يكون الجو غائما ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح الأجواء باردة الى شديدة البرودة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر مائجا.ويوم الأحد المقبل، يكون الجو غائما ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة الى شديدة البرودة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر: تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن تدني مدى الرؤيا الافقية، والتزحلق على الطرقات.