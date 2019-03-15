ارتفاع, الحرارة, اليوم, واجواء, باردة, ومنخفض, اخر, غدا, السبت,

كلمات متعلقةارتفاع, الحرارة, اليوم, واجواء, باردة, ومنخفض, اخر, غدا, السبت,
قصفت طائرات الجيش الاسرائيلي فجر اليوم الجمعة عدة اهداف في قطاع غزة وذلك بعد...
قالت مصادر اعلامية ان صافرات الانذار دوت مساء اليوم في تل ابيب ومنطقة المركز...
استضاف مركز هيدرورند للعلاج المائي الهيدروترابيا في اكسال ندوة تثقيفية للنساء...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة ان رجل من سكان مدينة الطيبة وصل الى مستشفى...
اصيب شاب مساء اليوم الخميس بجراح خطيرة اثر تعرضه لاطلاق نار في حي الميدان في مدينة...
رفضت محكمة الصلح في نتانيا عصر اليوم الخميس الالتماس الذي قدمه المحامي علاء تلاوي...
بالتنسيق مع الادارة وطواقم المدرسة (الاستشارة والممرضة والتربية الاجتماعية)...
تحت عنوان "سد بوجه الفاشية" أطلقت الجبهة والعربية للتغيير أول أمس الاربعاء،...
ايمانًا بأن الماضي مجد والحاضر عهد ، أحييت مدرسة المشهد الثانوية الشاملة أصالة...
عاد رئيس الدولة رؤوبين ريفلين وكرر اليوم موقفه الرافض لاي محاولة تهدف الى نزع...