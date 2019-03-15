غارات, إسرائيلية, على, غزة, بعد, إطلاق, صاروخين, على, تل, أبيب,

قصفت طائرات الجيش الاسرائيلي فجر اليوم الجمعة عدة اهداف في قطاع غزة وذلك بعد ساعات من اطلاق الصواريخ من القطاع.

وسمع دوي انفجار عنيف هز مدينة غزة ناتج عن شن تلطيران الخربي عدة غارات على موقع لحماس جنوب القطاع حيث افادت وكالة الانباء الفلسطينية معا بقصف الطيران الحربي لموقع بدر جنوب محررة " نتساريم" بثلاث صواريخ.وفي جنوب القطاع قصف الطيران المروحي باربع صواريخ موقع البحرية قرب الميناء الجديد غرب خانيونس جنوب قطاع غزة.