الجيش, الاسرائيلي, يؤكد, اطلاق, صاروخين, على, تل, ابيب, والجهاد, الاسلامي, يتبنى,

واكد الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي ان تم اطلاق صاروخين.تفاصيل اوفى لاحقا.

وذكرت مصادر محلية ان 3 صواريخ انطلقت من غزة بإتجاه تل أبيب وإسقاط واحد على الأقل.

قالت مصادر اعلامية ان صافرات الانذار دوت مساء اليوم في تل ابيب ومنطقة المركز وسمعت اصوات انفجارات.

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