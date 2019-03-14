الجيش, الاسرائيلي, يؤكد, اطلاق, صاروخين, على, تل, ابيب, والجهاد, الاسلامي, يتبنى,

وذكرت مصادر محلية ان 3 صواريخ انطلقت من غزة بإتجاه تل أبيب وإسقاط واحد على الأقل.
واكد الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي ان تم اطلاق صاروخين.تفاصيل اوفى لاحقا.
وذكرت مصادر محلية ان 3 صواريخ انطلقت من غزة بإتجاه تل أبيب وإسقاط واحد على الأقل.
واكد الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي ان تم اطلاق صاروخين.تفاصيل اوفى لاحقا.
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