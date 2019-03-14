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الجيش الاسرائيلي يؤكد اطلاق صاروخين على تل ابيب والجهاد الاسلامي يتبنى



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قالت مصادر اعلامية ان صافرات الانذار دوت  مساء اليوم في تل ابيب ومنطقة المركز وسمعت اصوات انفجارات.

وذكرت مصادر محلية ان 3 صواريخ انطلقت من غزة بإتجاه تل أبيب وإسقاط واحد على الأقل.


واكد الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي ان تم اطلاق صاروخين.تفاصيل اوفى لاحقا.

الجيش الاسرائيلي يؤكد اطلاق صاروخين على تل ابيب والجهاد الاسلامي يتبنى




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