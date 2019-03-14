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مركز هيدرورند للعلاج المائي يستضيف ندوة تثقيفية للنساء الحوامل



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استضاف مركز هيدرورند للعلاج المائي الهيدروترابيا في اكسال ندوة تثقيفية للنساء الحوامل، بمشاركة بهاء عمري - مدير مركز هيدرورند، الدكتور حسام عمري - أخصائي طب أطفال رضع وخدج مدير قسم الرضع والخدج مستشفى الفرنسي، المعالجة الطبيعية مروى هيب - أخصائية العلاج الطبيعي والعلاج بالماء، أخصائية التغذية سهام عنبوسي،المعالجة الطبيعية أمل أبو أحمد - أخصائية العلاج الطبيعي والعلاج بالماء.


 ودارت مواضيع الندوة التثقيفية حول التغذية السليمة خلال فترة الحمل، الفيتامينات اللازمة، كيفية التقليل من العوارض المرافقة للحمل عن طريق الغذاء السليم، التغذية المناسبة خلال فترة الحمل في الثلث الأول والثاني والأخير، الوزن الطبيعي وكيفية الحفاظ عليه خلال الحمل

 وتطرقت أخصائية العلاج الطبيعي والعلاج بالماء مروى عمري هيب الى الحاجة لمعرفة التغيير الهرموني والنفسي وتأثيره على الأم والطفل، تقبل التغيير الجديد، الحاجة لمرافقة الحمل بين الماضي والحاضر، تغييرات الهرمونات وتأثيرها على الجسم والجانب العاطفي للمرأة ومحيطها

أهمية التمارين والحركة خلال الحمل - التمارين المائية بين المسموح والممنوع - تمارين يجب الحذر منها.

 وتحدثت أخصائية العلاج الطبيعي والعلاج بالماء - أمل أبو أحمد - عن التغيير الفسيولوجي لجسم المرأة الحامل، تغييرات الجسم في مراحل الحمل الثلاث، أهمية عضلات التنفس وعضلات قاع الحوض وكيفية استخدامها ومراحل الولادة وكيفية العمل بكل مرحلة ما بعد الولادة.





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