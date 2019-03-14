اصابة, متوسطة, لرجل, تعرض, للطعن, في, الطيبة,

الشرطة باشرت التحقيق وتحاول الوصول الى مكان وقوع الحادث.
الشرطة باشرت التحقيق وتحاول الوصول الى مكان وقوع الحادث.
الشرطة باشرت التحقيق وتحاول الوصول الى مكان وقوع الحادث.
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