تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-14 21:17:49 الجيش الاسرائيلي يؤكد اطلاق صاروخين على تل ابيب والجهاد الاسلامي يتبنى |  2019-03-14 20:54:46 مركز هيدرورند للعلاج المائي يستضيف ندوة تثقيفية للنساء الحوامل |  2019-03-14 20:34:07 اصابة متوسطة لرجل تعرض للطعن في الطيبة |  2019-03-14 20:12:17 المحامي زكي كمال للصنارة:التشريعات والتحريض ضد العرب جعلت إسرائيل دولة لليهود فقط وليس دولة يهودية وديمقراطية |  2019-03-14 19:45:01 اصابة خطيرة لشاب باطلاق نار في شفاعمرو |  2019-03-14 18:46:04 رونالدو ينجو من عقوبة قاسية |  2019-03-14 18:41:41 محكمة الصلح ترفض التماس اهالي قلنسوة على قرار هدم البيوت |  2019-03-14 18:38:34 طالبات طبقة العواشر في ثانوية خديجة ام الفحم يستقبلن طالبات المدرسة بفطور صحي |  2019-03-14 18:36:57 تحالف "الجبهة والعربية للتغيير" يطلق حملته بالعبرية في تل أبيب |  2019-03-14 18:33:22 يوم التراث في مدرسة المشهد الثانوية الشاملة‎ |  2019-03-14 18:00:59 ريفلين يكرر موقفه الرافض لنزع الشرعية عن المواطنين العرب |  2019-03-14 16:52:39 النجم السوري سامر المصري ينضم لنجوم هوليوود! |  2019-03-14 16:49:27 تمرين الدفاع المدني في المدرسة الثانوية الشاملة كفر قاسم‎ |  2019-03-14 16:48:19 غزة: انطلاق مليونية جديدة في ذكرى يوم الأرض |  2019-03-14 16:36:34 رسميا: ريال مدريد يهدي زيدان صفقة دفاعية مميزة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اصابة متوسطة لرجل تعرض للطعن في الطيبة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة ان رجل من سكان مدينة الطيبة وصل الى مستشفى مئير في كفار سابا اثر تعرضه للطعن ووصفت حالته بالمتوسطة.


الشرطة باشرت التحقيق وتحاول الوصول الى مكان وقوع الحادث.

اصابة متوسطة لرجل تعرض للطعن في الطيبة




كلمات متعلقة

اصابة, متوسطة, لرجل, تعرض, للطعن, في, الطيبة,

تابعونــا

الجيش الاسرائيلي يؤكد اطلاق صاروخين على تل ابيب والجهاد الاسلامي يتبنى الجيش الاسرائيلي يؤكد اطلاق صاروخين على تل ابيب والجهاد الاسلامي يتبنى 2019-03-14 | 21:17:49

قالت مصادر اعلامية ان صافرات الانذار دوت  مساء اليوم في تل ابيب ومنطقة المركز...

مركز هيدرورند للعلاج المائي يستضيف ندوة تثقيفية للنساء الحوامل مركز هيدرورند للعلاج المائي يستضيف ندوة تثقيفية للنساء الحوامل 2019-03-14 | 20:54:46

استضاف مركز هيدرورند للعلاج المائي الهيدروترابيا في اكسال ندوة تثقيفية للنساء...

اصابة خطيرة لشاب باطلاق نار في شفاعمرو اصابة خطيرة لشاب باطلاق نار في شفاعمرو 2019-03-14 | 19:45:01

اصيب شاب مساء اليوم الخميس بجراح خطيرة اثر تعرضه لاطلاق نار في حي الميدان في مدينة...

محكمة الصلح ترفض التماس اهالي قلنسوة على قرار هدم البيوت محكمة الصلح ترفض التماس اهالي قلنسوة على قرار هدم البيوت 2019-03-14 | 18:41:41

رفضت محكمة الصلح في نتانيا عصر اليوم الخميس الالتماس الذي قدمه المحامي علاء تلاوي...

طالبات طبقة العواشر في ثانوية خديجة ام الفحم يستقبلن طالبات المدرسة بفطور صحي طالبات طبقة العواشر في ثانوية خديجة ام الفحم يستقبلن طالبات المدرسة بفطور صحي 2019-03-14 | 18:38:34

بالتنسيق مع الادارة وطواقم المدرسة (الاستشارة والممرضة والتربية الاجتماعية)...

تحالف "الجبهة والعربية للتغيير" يطلق حملته بالعبرية في تل أبيب تحالف "الجبهة والعربية للتغيير" يطلق حملته بالعبرية في تل أبيب 2019-03-14 | 18:36:57

تحت عنوان "سد بوجه الفاشية" أطلقت الجبهة والعربية للتغيير أول أمس الاربعاء،...

يوم التراث في مدرسة المشهد الثانوية الشاملة‎ يوم التراث في مدرسة المشهد الثانوية الشاملة‎ 2019-03-14 | 18:33:22

ايمانًا بأن الماضي مجد والحاضر عهد ، أحييت مدرسة المشهد الثانوية الشاملة أصالة...

ريفلين يكرر موقفه الرافض لنزع الشرعية عن المواطنين العرب ريفلين يكرر موقفه الرافض لنزع الشرعية عن المواطنين العرب 2019-03-14 | 18:00:59

عاد رئيس الدولة رؤوبين ريفلين وكرر اليوم موقفه الرافض لاي محاولة تهدف الى نزع...

غزة: انطلاق مليونية جديدة في ذكرى يوم الأرض غزة: انطلاق مليونية جديدة في ذكرى يوم الأرض 2019-03-14 | 16:48:19

أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار ظهر الخميس، عن تواصل...

القرار النهائي يوم الأحد - انتهاء جلسة المحكمة العليا بخصوص استئناف تحالف الموحّدة والتجمّع على قرار الشطب القرار النهائي يوم الأحد - انتهاء جلسة المحكمة العليا بخصوص استئناف تحالف الموحّدة والتجمّع على قرار الشطب 2019-03-14 | 16:23:49

أنهت قبل قليل المحكمة العليا جلستها التي بحثت فيها استئناف قائمة تحالف الموحدة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids احتراق 3 سيارات شارع هرتسوغ اطفاء اخماد مدينة عكا الشرطة تحقق مصرع الاشقاء هدى عدن توفيق أبو جعفر رهط احتراق بيت أنباء اتصال هاتفي تركي سوري على مستوى قيادة معلومات عالمية خسارة سخنين بيتار القدس مباراة اتحاد ابناء اعتقال مشجع مفرقعات شجار الشرطة بيتح تكفاالرامة الزراعية التكنولوجية الثانوية المدرسة تحتفل تخريج فوجها طلابها ال 54 هشام خوري عازف كمان منعه السفر ال عال طائرة دواعي أمنية تفتيش عنصرية اذلال اهانة أمسية وديع الصافي راهبات الناصرة شفاعمرو طلاب طالبات مدرسة مشاركة كرمئيل صحن ستلايت طائر انقاذ اطفاء الشمال علق سطح عمارة طعن القدس استشهاد فلسطيني الشرطة اطلاق النار اصابات طفيفة حريق جبل طابور حرش قرية دبورية اطفاء اخماد النار النيران اشتعالأمين عمر دراوشة الناصرة علامات طعن جثة وفاة تشييع جثمان اكسال الشاب اصابة شاب بالغة في الرأس مدينة الناصرة الشرطة اسعاف مستشفى بالغة الخطورة مصرع يوسف سليم عبد الخالق باطلاق نار اصابة هدم العراقيب قرية غير المعترف بها النقب جرافات وسط غضب الاهالي سخنين بيتار الدوحة شرطة ثكنة عسكرية جمهور مشجعين كرة قدم مباراة خسارة اتحاد ابناء وكر مخدرات قرية البقيعة اعداد تجهيز كمية اعتقال شاب الشرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com