اصابة, متوسطة, لرجل, تعرض, للطعن, في, الطيبة,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة ان رجل من سكان مدينة الطيبة وصل الى مستشفى مئير في كفار سابا اثر تعرضه للطعن ووصفت حالته بالمتوسطة.





الشرطة باشرت التحقيق وتحاول الوصول الى مكان وقوع الحادث.