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اصابة خطيرة لشاب باطلاق نار في شفاعمرو



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اصيب شاب مساء اليوم الخميس بجراح خطيرة اثر تعرضه لاطلاق نار في حي الميدان في مدينة شفاعمرو.

الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشاب لاستكمال العلاج في مستشفى رمبام في حيفا ووصفت حالته بالبالغة.


الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق.

اصابة خطيرة لشاب باطلاق نار في شفاعمرو




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