اصابة, خطيرة, لشاب, باطلاق, نار, في, شفاعمرو,

الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشاب لاستكمال العلاج في مستشفى رمبام في حيفا ووصفت حالته بالبالغة.

اصيب شاب مساء اليوم الخميس بجراح خطيرة اثر تعرضه لاطلاق نار في حي الميدان في مدينة شفاعمرو.

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