روتم, سيلع, المرأة, القوية,

لقد شهدنا وسمعنا في الأيام الأخيرة وقبل موعد الانتخابات أحداثاًً وتصريحات كدنا نظن انها لن تحدث. والحديث عن تصرف أحزاب حكومية في قضايا القومية.. ويهودية الدولة.. والنظرة الى المواطن العربي.. حتى بلغت برئيس الحكومة نتنياهو حدّ التهجّم على ما تؤمن به روتم سيلع, عارضة الأزياء ومقدمة برامج, والتي تحظى بحضور قوي ومؤثر. روتم "تجرأت" وصرحت بأن الدولة هي "دولة جميع مواطنيها". هذه الجملة أرعبت رئيس الحكومة لأن ما مِن رجل في الحكومة على استعداد أن يملك جرأة روتم مما جعل نتنياهو يهاجمها في جلسة الحكومة.نتنياهو يريد مجتمعا مغلقا, ويريد أن يحوّل الدولة من دولة علمانية الى دينية ويمينية متطرفة فقط لليهود.. متجاهلاً ان المجتمعات المتطورة تتكون من خلال التنوع وناسياً أو متناسياً أن المجتمعات المغلقة عملياً مقهقرة إن عاجلاً أم آجلاً.. إن الاستمرار في نهج العنصرية يعتبر خطأً سياسياً يؤدي الى الفشل في كل القضايا. ويصبح كل فشل في كل قضية يُنسب الى من اتخذ من العنصرية ديناً له. فيدخل في ما يسمى "مأزق نتنياهو".. الله وحده يعلم بعد 25 يوماً, موعد الانتخابات, هل ستتوقف سياسة نتنياهو باستعمال الشعارات العنصرية وكره المواطن العربي والتحريض ضده؟؟ وتتحول كلمة يسار الى كلمة جميلة وليس لعنة ترجم بها الأحزاب اليمينية المتطرفة الأحزاب اليسارية؟. الدولة تحتاج الى جميع مواطنيها بالتساوي وعلى رأسها المواطن العربي! يكفيه ما يعاني من ظلم وإجحاف بالقوانين الجائرة والتمييز ضده ومعاملته الهمجية.. خاصة في المطار وفي نقاط الحدود. وأخيراً إن مصلحة الدولة ان تنظر الى الأقلية كجزء منها وتعطيها المساواة بالحقوق وليس إقصاءها لأننا نؤمن بأننا خلقنا أحراراً ومتساوين. * * *بدها شوية توضيح... * مقتل الشابة ابنة الـ 18 ربيعاً, ديانا الأعسم, بعد 8 سنوات من مقتل والدتها بنفس الطريقة وقبل زفافها بأيام, هو رسالة إجرام ما زالت مستمرة ودخلت مرحلة شديدة الحساسية من العنف والقتل والذبح.. وهي تعيدنا الى الجاهلية يوم كانت المرأة توأد.. رغم الشعارات التي يرفعها البعض بأن المرأة ثورة وليست عورة..احذروا أيها العرب من الڤيروس الخطير الذي أعادنا الى الجاهلية وأدخلنا الى نوم أهل الكهف. في سبات عميق.. * * ** أعلنت أمريكا أنها ستغير بعض العبارات.. فبدل استعمال المناطق المحتلة ستصبح المناطق تحت سيطرة إسرائيل..!! * * ** مع أنني لست من المهووسين بمتابعة مباريات كرة القدم إلا أنني أعترف أن رونالدو بطلٌ يستطيع في ليلة سحرية أن يحرز نصراً لفريق "يوڤينتوس". * * ** مراقب الدولة أصدر تقريراً صعباً جداً عن الازدحامات المرورية اليومية... ومعه حق, بعكس وزير المواصلات, الذي بدل ان يعترف بالواقع يعلق بعدم رضاه عن التقرير لأنه صدر قبل الانتخابات ... غريب أمرك أيها الوزير..!!

ڤيدا مشعور