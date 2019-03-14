رونالدو, ينجو, من, عقوبة, قاسية,

أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الخميس، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف فريق يوفنتوس، تلقى أنباءً سارة، عقب تأهل السيدة العجوز إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أكد أنه لن يتم التحقيق مع رونالدو، بسبب احتفاله المثير للجدل، عقب مباراة أتلتيكو مدريد، على ملعب أليانز ستديوم، في إياب دور الـ16 من دوري الأبطال.وقام رونالدو بتقليد احتفال دييجو سيميوني، مدرب الروخي بلانكوس، عقب هدف فريقه الأول في مرمى يوفنتوس، في مباراة ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، على ملعب واندا ميتروبوليتانو.وأشارت تقارير إسبانية، إلى أن رونالدو يواجه خطر الغياب عن ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، لأنه قد يتعرض للإيقاف من قبل الاتحاد الأوروبي.وبناء على تأكيد "يويفا" بإن رونالدو لن يخضع للتحقيق، فإن اللاعب قد نجا من خطر التعرض لعقوبة الإيقاف، لمدة مباراة أو أكثر.وكان يوفنتوس، تغلب على أتلتيكو مدريد، بنتيجة 3-0، الثلاثاء الماضي، ونجح رونالدو في إحراز ثلاثية "هاتريك" بشباك الروخي بلانكوس، ليعود بالسيدة العجوز من بعيد، بعد الخسارة ذهابًا في واندا ميتروبوليتانو بهدفين دون رد.يذكر أن سيميوني عندما قام بنفس احتفال رونالدو في مباراة الذهاب بين الفريقين، تلقى غرامة من "يويفا" تقدر بـ17.100 ألف إسترليني.