تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-14 19:45:01 اصابة خطيرة لشاب باطلاق نار في شفاعمرو |  2019-03-14 18:46:04 رونالدو ينجو من عقوبة قاسية |  2019-03-14 18:41:41 محكمة الصلح ترفض التماس اهالي قلنسوة على قرار هدم البيوت |  2019-03-14 18:38:34 طالبات طبقة العواشر في ثانوية خديجة ام الفحم يستقبلن طالبات المدرسة بفطور صحي |  2019-03-14 18:36:57 تحالف "الجبهة والعربية للتغيير" يطلق حملته بالعبرية في تل أبيب |  2019-03-14 18:33:22 يوم التراث في مدرسة المشهد الثانوية الشاملة‎ |  2019-03-14 18:00:59 ريفلين يكرر موقفه الرافض لنزع الشرعية عن المواطنين العرب |  2019-03-14 16:52:39 النجم السوري سامر المصري ينضم لنجوم هوليوود! |  2019-03-14 16:49:27 تمرين الدفاع المدني في المدرسة الثانوية الشاملة كفر قاسم‎ |  2019-03-14 16:48:19 غزة: انطلاق مليونية جديدة في ذكرى يوم الأرض |  2019-03-14 16:36:34 رسميا: ريال مدريد يهدي زيدان صفقة دفاعية مميزة |  2019-03-14 16:23:49 القرار النهائي يوم الأحد - انتهاء جلسة المحكمة العليا بخصوص استئناف تحالف الموحّدة والتجمّع على قرار الشطب |  2019-03-14 16:16:04 تونس.. معلم يغتصب أكثر من 20 تلميذا |  2019-03-14 15:45:17 ‏أكثر من 2400 طفل يشاركون في اختتام فعاليات "معًا في الجلبوع"‎ |  2019-03-14 15:02:05 الفنانة البحرينية هيفاء حسين تثير موجة غضب بعد وصفها الأقصى بقبلة المسلمين واليهود |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

رونالدو ينجو من عقوبة قاسية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الخميس، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف فريق يوفنتوس، تلقى أنباءً سارة، عقب تأهل السيدة العجوز إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أكد أنه لن يتم التحقيق مع رونالدو، بسبب احتفاله المثير للجدل، عقب مباراة أتلتيكو مدريد، على ملعب أليانز ستديوم، في إياب دور الـ16 من دوري الأبطال.
وقام رونالدو بتقليد احتفال دييجو سيميوني، مدرب الروخي بلانكوس، عقب هدف فريقه الأول في مرمى يوفنتوس، في مباراة ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، على ملعب واندا ميتروبوليتانو.
وأشارت تقارير إسبانية، إلى أن رونالدو يواجه خطر الغياب عن ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، لأنه قد يتعرض للإيقاف من قبل الاتحاد الأوروبي.
وبناء على تأكيد "يويفا" بإن رونالدو لن يخضع للتحقيق، فإن اللاعب قد نجا من خطر التعرض لعقوبة الإيقاف، لمدة مباراة أو أكثر.
وكان يوفنتوس، تغلب على أتلتيكو مدريد، بنتيجة 3-0، الثلاثاء الماضي، ونجح رونالدو في إحراز ثلاثية "هاتريك" بشباك الروخي بلانكوس، ليعود بالسيدة العجوز من بعيد، بعد الخسارة ذهابًا في واندا ميتروبوليتانو بهدفين دون رد.
يذكر أن سيميوني عندما قام بنفس احتفال رونالدو في مباراة الذهاب بين الفريقين، تلقى غرامة من "يويفا" تقدر بـ17.100 ألف إسترليني.
رونالدو ينجو من عقوبة قاسية




كلمات متعلقة

رونالدو, ينجو, من, عقوبة, قاسية,

تابعونــا

رسميا: ريال مدريد يهدي زيدان صفقة دفاعية مميزة رسميا: ريال مدريد يهدي زيدان صفقة دفاعية مميزة 2019-03-14 | 16:36:34

أعلن ريال مدريد توصله لاتفاق رسمي مع بورتو البرتغالي، يقضي بانتقال البرازيلي...

محمد صلاح يرد على اتهامه بالغرور.. ويغازل زيدان محمد صلاح يرد على اتهامه بالغرور.. ويغازل زيدان 2019-03-14 | 15:12:53

اشتعل الوسط الرياضي في مصر أمس الثلاثاء، بعد تصريحات النجم المصري محمد صلاح،...

رونالدو مهدد بالغياب عن ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال رونالدو مهدد بالغياب عن ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال 2019-03-14 | 12:52:56

يواجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، خطر الغياب عن مواجهة...

زيدان يصدم عشاق الريال "العرب" زيدان يصدم عشاق الريال "العرب" 2019-03-14 | 11:20:56

يتطلع نادي ريال مدريد بقيادة مدربه العائد، الفرنسي زين الدين زيدان لإبرام العديد...

ميسي : كريستيانو رونالدو أبهرني ميسي : كريستيانو رونالدو أبهرني 2019-03-14 | 10:15:07

رفع ليونيل ميسي، نجم برشلونة، القبعة لكريستيانو رونالدو، بعد مساهمة الأخير في...

مارادونا : رونالدو أصبح ساحرا! مارادونا : رونالدو أصبح ساحرا! 2019-03-14 | 08:38:04

أشاد الأرجنتيني دييغو مارادونا باللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي...

ليفربول يقسو على بايرن ميونخ بثلاثية ويتأهل لربع نهائي الأبطال ليفربول يقسو على بايرن ميونخ بثلاثية ويتأهل لربع نهائي الأبطال 2019-03-13 | 23:47:48

حقق ليفربول الإنجليزي، فوزًا ثمينًا على نظيره بايرن ميونخ، بثلاثة أهداف مقابل...

12 مليون يورو راتب زيدان الجديد مع ريال مدريد 12 مليون يورو راتب زيدان الجديد مع ريال مدريد 2019-03-13 | 15:50:25

كشف تقرير صحفي إسباني، عن الراتب الذي سيتقاضاه المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، مع...

رونالدو وعد عائلته بهاتريك في مواجهة أتلتيكو رونالدو وعد عائلته بهاتريك في مواجهة أتلتيكو 2019-03-13 | 14:15:44

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، تعهد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids ديمونا شارع قرب يروحام حادث طرق مروع خطير اصابة 3 اشخاص مصابون اصابات اسعاف شرطة مستشفى علاج زيدان عابد اسراء الناصرة العفولة صحة تتحسن سكين تشكل خطرا طمرة ركاب حافلة الشرطة تمنع القدس الأقصى الاقصى المسجد تظاهرة يختبئ نشأت ملحم حي الظهرات هنا قرية بيت صغير عرعره صور وفيديو :مصرع شابين من ابو سنان واصابة اخرين في حادث مروع في جنينشجار الجديدة المكر اصابة شخصين اطلاق نار ام الفحم مصرع الام ابنها لطفي الرضيع ايهم محاميد فريدة اغبارية حادث متأثرا جراحه مصرع شعانين مسيرة أحد قرية أبو سنان مشاركة واسعة قداس افراج معتقلين ثلاثة كفر كنا شجار مع الشرطة اعتقال عامل من فلسطيني الضفةحريق اندلاع النيران في دكان قرية ابو سنان اخماد اضرار جسيمة دون اصابات تذكر مطعم مقلاة بطاطا تخلي ص محاولات سليمان فايد يافة الناصرة سائق تراكتور انهار عليه نفق العفولة رشابيم الشرطة اطفاء سخنين ابناء الدوحة اتحاد ابناء مباراة يستضيف هبوعيل كريات شمونة الاثنين مساء ستاد الدوحة بث مباشر مباشر فالنسيا الدوري الاسباني مباشر الدوري الاسباني بث مباشر مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين يافا يركا اعتقال مخدرات هروين اعتقال الشرطة نحف حريق منطقة وعرية اشتعال النار مروخية طائرة عرابة الحسينية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com