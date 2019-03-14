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محكمة الصلح ترفض التماس اهالي قلنسوة على قرار هدم البيوت



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رفضت محكمة الصلح في نتانيا عصر اليوم الخميس الالتماس الذي قدمه المحامي علاء تلاوي باسم اصحاب البيوت المهددة بالهدم في قلنسوة بعد قرار هدمها بحجة البناء غير المرخص .


وأكد المحامي تلاوي أنه سيتوجه للمحكمة المركزية للمحاولة مرة اخرى لمنع قرار هدم ثلاثة بيوت تابعة للمواطنين حكيم حمودة , اسماعيل واوية ومحمد عودة , يشار الى أن حالة من القلق تسود الشارع في قلنسوة تخوفاً من هدم البيوت .
محكمة الصلح ترفض التماس اهالي قلنسوة على قرار هدم البيوت




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