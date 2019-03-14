محكمة, الصلح, ترفض, التماس, اهالي, قلنسوة, على, قرار, هدم, البيوت,

رفضت محكمة الصلح في نتانيا عصر اليوم الخميس الالتماس الذي قدمه المحامي علاء تلاوي باسم اصحاب البيوت المهددة بالهدم في قلنسوة بعد قرار هدمها بحجة البناء غير المرخص .

وأكد المحامي تلاوي أنه سيتوجه للمحكمة المركزية للمحاولة مرة اخرى لمنع قرار هدم ثلاثة بيوت تابعة للمواطنين حكيم حمودة , اسماعيل واوية ومحمد عودة , يشار الى أن حالة من القلق تسود الشارع في قلنسوة تخوفاً من هدم البيوت .