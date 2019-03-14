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طالبات طبقة العواشر في ثانوية خديجة ام الفحم يستقبلن طالبات المدرسة بفطور صحي



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 بالتنسيق مع الادارة وطواقم المدرسة (الاستشارة والممرضة والتربية الاجتماعية) وضمن برنامج للتوعيه الصحية بالمدرسة, بادرت طالبات طبقة العواشر في ثانوية خديجة ام الفحم لاستقبال طالبات المدرسة بفطور صحي. حيث قامت طالبات العاشر "د" بتقديم وجبة فطور صحية للطالبات لدى دخولهن المدرسة صباحا. وفي يوم اخر قامت طالبات العاشر "ا" بتقديم فطور صحي للطالبات صباحا, بينما بادرت طالبات العاشر "ب" لاستقبال صباحي للطالبات بقنينه ماء وماء, تعبيرا عن حيوية الماء لصحة الانسان ولتشجيع شربه دائما. 

مدير ثانوية خديجة, محمد انيس محاميد بارك هذه اللفتة للطالبات المبادرات ولطالبات المدرسة , حيث بين لنا انه وافق على المبادرة الطلابية, التي شملت مندوبات من الطالبات في المدرسة. كما سبق ان قامت الطالبات من مدرسة خديجة الثانوية أم الفحم بفعاليات متنوعة مثل: سفيرات الصحة, اضافة لتبرعهن لطالبات واهالي من العائلات المستورة في أم الفحم والمنطقة. هذا وطالما قمن بزيارات تفقدية وداعمة ماديا ومعنويا للمسنين والمسنات في بيوتهم وفي "بيت المسنين" المحلي, كما زرن الاطفال مرضى في مستشفى "رمبام" في حيفا ومستشفى "هعيمق" في العفولة وغيرها من المشاريع الانسانية الراقية, التي تنم عن تفاعل مع المجتمع وهمومه بجميع شرائحه".




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