طالبات, طبقة, العواشر, في, ثانوية, خديجة, ام, الفحم, يستقبلن, طالبات, المدرسة, بفطور, صحي,

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اصيب شاب مساء اليوم الخميس بجراح خطيرة اثر تعرضه لاطلاق نار في حي الميدان في مدينة...
رفضت محكمة الصلح في نتانيا عصر اليوم الخميس الالتماس الذي قدمه المحامي علاء تلاوي...
تحت عنوان "سد بوجه الفاشية" أطلقت الجبهة والعربية للتغيير أول أمس الاربعاء،...
ايمانًا بأن الماضي مجد والحاضر عهد ، أحييت مدرسة المشهد الثانوية الشاملة أصالة...
عاد رئيس الدولة رؤوبين ريفلين وكرر اليوم موقفه الرافض لاي محاولة تهدف الى نزع...
أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار ظهر الخميس، عن تواصل...
أنهت قبل قليل المحكمة العليا جلستها التي بحثت فيها استئناف قائمة تحالف الموحدة...
اثارت الفنانة البحرينية المعروفة في هيفاء حسين موجة غضب وردود فعل ساخطة على...
عقد أمس الخميس، في مدينة الناصرة مؤتمر لرؤساء السلطات المحلية بمبادرة مركز...
إستقبل رئيس مجلس كفر مندا المحلي مؤنس عبد الحليم، يوم أمس الاربعاء، السيد شلومو...