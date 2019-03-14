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يوم التراث في مدرسة المشهد الثانوية الشاملة‎



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ايمانًا بأن الماضي مجد والحاضر عهد ، أحييت مدرسة المشهد الثانوية الشاملة أصالة تراثنا وثروة تاريخنا بواسطة عدة فقرات مميزة: محاضرات عن تاريخ البلد، فقرة لتعليم الدبكة الشعبية، فقرة الخرز بمساعدة الجدات، فقرة الالعاب التراثية بمساعدة الأجداد، فقرة الاغاني التراثية، فقرة الصور بالزي التراثي وفقرة معرض الادوات التراثية.  وأختتم اليوم بفقرة جبل حناء من ايدي جداتنا، وفقرة دبكة شعبية لكل المدرسة ، وطبعًا لا تخلو الاجواء من فقرة أكلاتنا الشعبية والتراثية التي جمعت كل المدرسة على طبقٍ واحد.    بدوره أعرب مدير المدرسة الاستاذ خالد محمد شحاده عن غبطته بمثل هذه البرامج الغنية والممتعة في آنٍ واحد ، التي تحمل في طياتها هيبة القيم ،الاعراق والتاريخ . كما وأثنى مدير المدرسة على طاقم التربية الاجتماعية، المعلمات : نجاة صباح، روضة أبوليل، جنان دلاشة ،الاء ملكاوي وجمانة مرعي، الذين لولاهم لما كان لهذا اليوم كماليته ورونقه المميز ، كما وشكر جميع معلمي ومعلمات المدرسة على تكاتفهم ووقفتهم لانجاح هذا اليوم.  كما وأشاد بمجلس الطلاب المميزين وجميع طلاب المدرسة الرائعين ، على تعاونهم ،مساعدتهم وتفاعلهم.  

وختامًا شكرا كل ضيف زار المدرسة في هذا اليوم والشكر الكبير لممرري الفقرات الرائعين الذين اعطوا بكل حب وإخلاص . 




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