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ريفلين يكرر موقفه الرافض لنزع الشرعية عن المواطنين العرب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



عاد رئيس الدولة رؤوبين ريفلين وكرر اليوم موقفه الرافض لاي محاولة تهدف الى نزع الشرعية عن مواطني الدولة العرب او الانتقاص من حقوقهم القانونية. ففي سياق كلمة القاها امام طلاب من الكليات العسكرية قال رئيس الدولة: "انه وفي ظل المعركة الانتخابية الحالية، نشهد خطابا غير مقبول ولا يمكن التسليم به، يستهدف مواطني اسرائيل العرب. وشدد على ان الغلواء ضدهم تشكل خطرا داهما على المجتمع الاسرائيلي باسره وكذلك خطرا على الدولة اليهودية الديمقراطية.   واشار الرئيس رفلين الى ان جميع المواطنين في هذه الديار وفي هذا الوطن هم متساوون، فلا يوجد مواطنون من الدرجة الاولى واخرون من الدرجة الثانية. واكد الرئيس رفلين انه ينبغي علينا جميعا الوقوف كسد منيع ضد هذا الخطر، وان نصرخ عاليا وبصوت واضح ضد هذا الخطر، لان السكوت عن ذلك يعد وكأنه تعبير عن الرضى.   واضاف الرئيس رفلين ان حديثا يدار في الاونة الاخير حول مواقفي الشخصية بشأن من ستكون هي الشخصية التي ستكلف بمهمة تشكيل الحكومة القادمة بعد الانتخابات العامة. موضحا أنه سيعمل وفق القانون نصا وروحا كما كان عليه الوضع في الانتخابات السابقة وكما فعل رؤوساء اسرائيل السابقون.
ريفلين يكرر موقفه الرافض لنزع الشرعية عن المواطنين العرب




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