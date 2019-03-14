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النجم السوري سامر المصري ينضم لنجوم هوليوود!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



انضم الفنان السوري الشهير، سامر المصري، إلى قائمة الممثلين العرب الذين دخلوا هوليوود من أوسع أبوابها وشاركوا في أفلام عالمية.



وجاء الإعلان عن خبر انضمام سامر المصري إلى كوكبة هوليوود ومشاركته إلى جانب الممثل، بيرس بروسنان، الشهير بأدوار "جيمس بوند" عبر صورة وتعليق من المصري على صفحته في إنستغرام.


وقال سامر المصري الذي اشتهر في الوطن العربي بـ "عكيد الحارة" في مسلسل البيئة الشامية "باب الحارة": "كان لي الشرف أن أقف أمام أسطورة التمثيل الهوليوودي بيرس بروسنان.. لقطة من فيلمنا الجديد he Misfits.. قريبا".




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