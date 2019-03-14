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تمرين الدفاع المدني في المدرسة الثانوية الشاملة كفر قاسم‎



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شارك طالبات وطلاب المدرسة الثانوية الشاملة في كفر قاسم، أمس الأربعاء 2019-3-13 في تمرين الطوارئ لكيفية التعامل مع الهزات الأرضية.

ويهدف التمرين الى تدريب الطلاب على التصرف السليم في أوقات الخطر في حال حدوث هزة أرضية. وشمل هذا اليوم تمرينًا وشرحًا حول أهمية هذا التمرين والتأكد من جاهزية المدرسة في حال الخطر.
هذا وفور سماع صافرة الإنذار والتي دوت في أنحاء المدرسة في تمام الساعة العاشرة، هرع الطلاب للاحتماء في الملاجئ والأماكن المخصصة لهذا الغرض.


يجدر أن نذكر أن مركز الأمن والسلامة في المدرسة المربي مرسي بدير ساهم في تنظيمِ هذا اليومِ بالتنسيق مع إدارة المدرسة والتخطيط له بمشاركة جميع أفراد الهيئة التدريسية والعاملين فيها.


مدير المدرسة الشيخ الأستاذ الدكتور إياد عامر قال:" بداية نسأل الله العلي القدير أن تنعم بلادنا بالأمن والأمان، لكن من المهم جداً لطلابنا إكتساب مهارات التصرف والسلوك في حالة وقوع حالات طوارئ في البلاد، الأمر الذي يجنبهم الأذى والضرر، والحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين".


وأشار الى "أن هذه الفعالية أتت لفحص جاهزية المدرسة لمثل هذه الحالات والتعرف على النواقص التي قد تفتقرها المدرسة، من أجل العمل على التزود بها".


وأثنى على التعاون الموجود بين جميع أفراد الأسرة التعليمية لأجل نجاعة هذا اليوم من خلال تعاونهم ومساعدتهم في تذويت أهمية التحضيرات لحالات الطوارئ والتخفيف من حدة الخوف والهلع في مثل هذه الحالات.




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