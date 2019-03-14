غزة:, انطلاق, مليونية, جديدة, في, ذكرى, يوم, الأرض,

أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار ظهر الخميس، عن تواصل مسيرة العودة للعام الثاني على التوالي؛ وذلك عشية الذكرى الأولى لانطلاقها في 30 مارس العام الماضي، الموافق ليوم الأرض.

كما أعلنت الهيئة في مؤتمر صحفي عقد بمخيم العودة شرق مدينة غزة عن انطلاق مليونية جديدة في ذات الذكرى، داعيةً لاعتباره يوم إضراب شامل في كل المحافظات ، وأن يشاركوا في أماكن تواجدهم كافة في تلك الفعاليات.