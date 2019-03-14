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انضم الفنان السوري الشهير، سامر المصري، إلى قائمة الممثلين العرب الذين دخلوا...
احتفلت الفنانة السورية صفاء سلطان بعيد ميلادها، خلال سهرة عائلية جمعت أصدقاء...
تداول محبو الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الزينة التي قامت بها من اجل ولادة ابنتها...
انضمت الفنانة اللبنانية قمر إلى فيلم “حملة فرعون”، للنجم المصري عمرو سعد، ومن...
انتشرت شائعة من جانب بعض المتابعين للفنانة اللبنانية إليسا تفيد بأنّ الفنانة...
لم تتصور الممثلة التونسية درة ان جلسة التصوير الأخيرة التي خضعت لها ستتحول الى...
أثارت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور الجدل برسالة غامضة كتبتها عبر صفحتها...
كشف النجم الفلسطيني محمد عساف عن تحضيره لعمل فني جديد باللهجة العراقية وذلك بعد...
استضاف النجم اللبناني سعد رمضان، الفنانة المصرية كارمن سليمان وزوجها المحلن...
بشكل عملي قرر المخرج رامي إمام الرد على كافة الشائعات التي طالت والده الفنان عادل...