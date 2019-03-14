نشر موقع "الفن" اللبناني أن النسخة الأولى من مسلسل "باب الحارة"، ربما تنطلق قريباً من تأليف فؤاد شربجي وإخراج مؤمن الملا، لكنها بكل الأحوال لن تلحق بالموسم الرمضاني، حيث قررت الشركة المنتجة تصوير العمل كاملاً في الإمارات للمرة الأولى بعيداً عن دمشق، بمشاركة الأبطال الأساسيين منهم صباح الجزائري وميلاد يوسف ومحمد خير الجراح وشكران مرتجى وزهير رمضان، وممثلين جدد مثل صفاء سلطان ومهيار خضور ومحمد حداقي وليلى جبر.

من ناحية ثانية، فإن النسخة الثانية التي تصور حالياً في دمشق، من تأليف مروان قاووق وإخراج محمد زهير رجب، ستضطر لتغيير اسم عملها من "باب الحارة" لأن الاسم مسجل باسم الشركة المنتجة الأخرى، وهي صاحبة الحقوق الوحيدة لهذا الاسم، وربما يصبح الاسم "حارة الصالحية" أو "عودة باب الحارة".