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رسميا: ريال مدريد يهدي زيدان صفقة دفاعية مميزة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن ريال مدريد توصله لاتفاق رسمي مع بورتو البرتغالي، يقضي بانتقال البرازيلي إيدير ميليتاو، إلى الميرنجي لمدة 6 مواسم، بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وقال بيان ريال مدريد المقتضب عبر موقعه الرسمي، إن عقد المدافع سينتهي في يونيو/ حزيران 2025، ليكون أول صفقة للمدرب الجديد الفرنسي زين الدين زيدان، الذي تولى المسؤولية مؤخرا، خلفا للأرجنتيني سانتياجو سولاري.


وتشير تقارير صحفية إسبانية إلى أن الصفقة ستكلف ريال مدريد ما يقرب من 50 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي للاعب.


وخاض البرازيلي 34 مباراة في موسمه الأول مع بورتو، وظهر بمستوى رائع، حيث يملك القدرة على التطور ولديه الشخصية التي تجعله يلعب لريال مدريد، وبفضل هذا التألق تم استدعاؤه لمنتخب البرازيل لخوض مواجهتي بنما والتشيك هذا الشهر.


جدير بالذكر أن العديد من الأندية الأوروبية كانت تستهدف التعاقد مع المدافع البرازيلي ميليتاو أبرزها يوفنتوس الإيطالي.




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