القرار النهائي يوم الأحد - انتهاء جلسة المحكمة العليا بخصوص استئناف تحالف الموحّدة والتجمّع على قرار الشطب

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أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار ظهر الخميس، عن تواصل...
اثارت الفنانة البحرينية المعروفة في هيفاء حسين موجة غضب وردود فعل ساخطة على...
عقد أمس الخميس، في مدينة الناصرة مؤتمر لرؤساء السلطات المحلية بمبادرة مركز...
إستقبل رئيس مجلس كفر مندا المحلي مؤنس عبد الحليم، يوم أمس الاربعاء، السيد شلومو...
ابلغت النيابة العامة اليوم الخميس , علي سلام رئيس بلدية الناصرة انها قررت اغلاق...
اقدم ملثم على عملية سطو مسلح على فرع بنك في مدينة العفولة ظهر اليوم الخميس...
فجعت مدينة الناصرة قبل قليل بخبر وفاة الشابة علا نادر سفاريني 19 عاما متأثرة...
اسفر حادث انقلاب مركبة على شارع عين ابراهيم - معاوية بام الفحم عن اصابة شابة...
أعلن المجلس الإسلامي للافتاء في الداخل الفلسطيني أنّ ذكرى الاسراء والمعراج لهذا...
في جنين توفي اليوم الدكتور أسيد محمد مصطفى خلوف 42 عاما رئيس قسم العظام في مستشفى...