بنك, لئومي, يحتفل, بعيد, الأم, في, المجتمع, العربي,

بمناسبة عيد الأم، ينظم بنك لئومي أياماً إحتفالية في فروع البنك ، وفي إطارها سيقيم البنك ورشات عمل ومحاضرات للنساء والأمهات في موضوع إدارة ميزانية العائلة في العالم الديجيتالي. بالإضافة إلى ذلك ستنظم فروع البنك استقبالاً احتفالياً للنساء المتوجهات الى الفروع.تأتي هذه الفعالية في اطار سلسلة خطوات وفعاليات يقوم بها البنك في اطار تعميق وتقوية عمله في اوساط المجتمع العربي والتي تهدف إلى منح النساء إمكانية الاستفادة من خدمات البنك الرائد والمتطور وملاءمة كاملة لاحتياجاتهم.