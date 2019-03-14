شارك نحو 2400 طالب من مدارس الجلبوع، العربية واليهودية، من صفوف الأول والثاني والروضات، بمشروع "معًا في الجلبوع"، والذي اختتم يوم فعاليات مميز أقيم في منتزه معيان حارود.

هذا المشروع كان يخصص لطلاب صفوف الأول والروضات، لكنه الآن أصبح يضم طلاب صفوف الثاني، وفي العام المقبل سيضم طلاب صفوف الثالث أيضًا، وتخلل المشروع لقاءات مميزة بين طلاب من كافة بلدات الجلبوع، اليهود والعرب، قبل اليوم الاحتفالي الأخير.عوفيد نور، رئيس المجلس، قال: هذا عمل عظيم، أكبر من أي كلام يقال، نحن نظهر نموذجًا للحياة المشتركة، التي نعيشها في الجلبوع، اشكر الجميع، أطفال الجلبوع، المنظمين والأهالي.يائير يلوفسكي، رئيس قسم التربية والتعليم في الجلبوع شكر هو الآخر كل من شارك في هذا المشروع، وأكد أن هذا المشروع هو خطوة أخرى لبناء جسر تربوي ثقافي للأطفال، يجعلهم يعرفون العالم الذين يعيشون فيه بأفضل صورة.