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محمد صلاح يرد على اتهامه بالغرور.. ويغازل زيدان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اشتعل الوسط الرياضي في مصر أمس الثلاثاء، بعد تصريحات النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، خلال أحد المؤتمرات الصحفية في إنجلترا.



محمد صلاح رد على موجة الانتقادات التي اتهمته بالغرور، بسبب نجاحاته السابقة، مبديا اندهاشه من هذه الانتقادات التي تعرض لها؛ بسبب تصريحاته.


اللاعب الملقب بـ”مو” كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “مندهش جدا من بعض الناس اللي واقفة ومستنية أي خطأ أو كلام علشان يفسروه بالطريقة اللي تيجي على مزاجهم.. من الواضح إن دا بقى الطبيعي وتصيد واضح على كلام وأخطاء غير مقصودة”.


صلاح كان قد تعرض لانتقادات عنيفة، بعد التصريحات التي أدلى بها في مؤتمر صحفي عقد في مدينة ليفربول؛ بمناسبة اختياره سفيرا لبنك الإسكندرية المصري، والتي أكد فيها أنه وصل لمكانة لم يصل إليها أي مصري أو عربي أو أفريقي غيره، واتهمه البعض بالغرور.


نجم منتخب مصر أوضح خلال المؤتمر حينما سئل عن تأثره بالضغوطات الجماهيرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قائلا: الضغط كبير بالفعل، فقد وصلت لمكانة لم يصلها أي لاعب مصري أو عربي أو أفريقي قبلي، خاصة كذلك من ناحية التأثير في الناس؛ لكني لا أتأثر بالسوشيال ميديا ولا أهتم كثيرا ولا أتابع أيضا ما يقال ويكتب عني.


وأضاف نجوم ليفربول: “أنا حريص على التعلم دائما، وبدأت أحب القراءة، فهي تساعدني كثيرا على تجاوز الضغوط التي أتعرض لها، وتجعلني قوي ذهنيا ومتوازن عقليا”.


اللاعب كان قد قال خلال المؤتمر بعدما سئل عن مثله الأعلى: قلت منذ فترة أن مثلي الأعلى زين الدين زيدان، ورونالدو وتوتي، لقد كان حلما بالنسبة لي أن أراهم وألعب معهم، حيث كنت محظوظا باللعب مع توتي في روما.. فيما اعتبره البعض مغازلة من اللاعب لزيدان من أجل الانضمام إلى صفوف ريال مدريد، خاصة بعدما تولى” زيزو” الإدارة الفنية للريال مجددا.




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