الفنانة, البحرينية, هيفاء, حسين, تثير, موجة, غضب, بعد, وصفها, الأقصى, بقبلة, المسلمين, واليهود,

اثارت الفنانة البحرينية المعروفة في هيفاء حسين موجة غضب وردود فعل ساخطة على تغريدتها التي نشرتها عبر اسنستغرام قبل ايام بعد زيارتها للاراضي الفلسطينية والقدس وجولتها في المسجد الاقصى المبارك .

وكانت الفنانة هيفاء حسين نشرت صورة لها عبر انستغرام وهي تقف امام مسجد قبة الصخرة في الاقصى المبارك و"غردت" فكتبت :" "المسجد الأقصى أولى القبلتين وقبلة المسلمين واليهود".حسين وبعد الانتقادات التي طالتها والهجوم الذي شنّ ضدّها على موقع "إنستغرام"، حذفت تعليقها وعادت وكتبت تعليقاً آخر قالت فيه: "لحظات استثنائية رغم الصعوبات وخطورة الوضع، لكنها كانت أروع زيارة وتستحق التضحية بأعمارنا وهي زيارة المسجد الأقصى أولى القبلتين، الحمد لله الذي رزقنا زيارة البيت المقدّس".