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الفنانة البحرينية هيفاء حسين تثير موجة غضب بعد وصفها الأقصى بقبلة المسلمين واليهود



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اثارت الفنانة البحرينية المعروفة في هيفاء حسين موجة غضب وردود فعل ساخطة على تغريدتها التي نشرتها عبر اسنستغرام قبل ايام بعد زيارتها للاراضي الفلسطينية والقدس وجولتها في المسجد الاقصى المبارك .


وكانت الفنانة هيفاء حسين نشرت صورة لها عبر انستغرام وهي تقف امام مسجد قبة الصخرة في الاقصى المبارك و"غردت" فكتبت :"  "المسجد الأقصى أولى القبلتين وقبلة المسلمين واليهود".

حسين وبعد الانتقادات التي طالتها والهجوم الذي شنّ ضدّها على موقع "إنستغرام"، حذفت تعليقها وعادت وكتبت تعليقاً آخر قالت فيه: "لحظات استثنائية رغم الصعوبات وخطورة الوضع، لكنها كانت أروع زيارة وتستحق التضحية بأعمارنا وهي زيارة المسجد الأقصى أولى القبلتين، الحمد لله الذي رزقنا زيارة البيت المقدّس".




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