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مؤتمر لرؤساء السلطات المحلية في مدينة الناصرة‎



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عقد أمس الخميس، في مدينة الناصرة مؤتمر لرؤساء السلطات المحلية بمبادرة مركز السلطات المحلية وصندوق روم لمستخدمي السلطات المحلية حضره عدد من رؤساء السلطات المحلية العربية.واكد خلال السيد حاييم بيباس رئيس مركز السلطات المحلية ورئيس بلدية موديعين مكابيم رعوت أن مركز السلطات المحلية هو بيت لكل السلطات المحلية ولكل مواطني الدولة في إسرائيل دون أي فرق بالدين أو الانتماء السياسي او المكان.وأشار السيد حاييم بيباس الى  انه عمل لتحصيل الميزانيات لتعزيز مكانة السلطات المحلية وتمكينها من تقديم افضل الخدمات للمواطنين.



وختم بيباس قوله بأنه يرى برؤساء السلطات المحلية العربية كشركاء معه وأصدقاء حقيقيين مقدمًا شكره لصندوق روم على دعمه للأمان الاقتصادي وفي العمل لمستخدمي السلطات المحلية.


كما تحدث خلال المؤتمر كل من رئيس بلدية الناصرة علي سلام البلد المضيف،ومضر يونس رئيس مجلس عارة عرعرة ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية،وهيب حبيش رئيس مجلس يركا ورئيس منتدى السلطات الدرزية والشركسية،حيث أشاروا خلال كلماتهم على التحديات الكبيرة أمام رؤساء المجالس والبلديات مطالبين بضرورة تجنيد الميزانيات لكل سلطة محلية بحاجة لدعم.




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