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"واتس آب" ينهي استخدامك للتطبيق دون إنذارك!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بدأ تطبيق "واتس آب"، المملوك من قبل "فيسبوك"، في حظر بعض حسابات المستخدمين دون سابق إنذار.



وقالت الشركة إن أي مستخدم يستعمل إصدارا غير معتمد من "واتس آب"، سيتلقى رسالة داخل التطبيق تفيد بأن حسابه "محظور مؤقتا".


وفي حال تلقيت إحدى هذه الرسائل، سيتوجب عليك تحميل التطبيق الرسمي لمتابعة استخدام "واتس آب".


وتعد هذه الخطوة محاولة من "واتس آب" للقضاء على الإصدارات غير الرسمية، التي تنتهك شروط خدمة الشركة، بما في ذلك "واتس آب بلس" و"واتس آب GB"، وهما إصداران معدّلان من تطبيق المراسلة الأشهر في العالم، يتيحان إضافة ميزات أو أنماط مختلفة.



وقالت الشركة: "لا يدعم تطبيق واتس آب تطبيقات الطرف الثالث، لأنه لا يمكننا التحقق من الممارسات الأمنية".


وفي حال كنت تستخدم إحدى إصدارات الطرف الثالث، توجه إلى صحفة الأسئلة الشائعة في "واتس آب"، للحصول على إرشادات حول الاحتفاظ بنسخة احتياطية من سجل الدردشة، قبل الانتقال إلى تطبيق "واتس آب" الرسمي.


وفي حال كنت تستخدم تطبيق "واتس آب" الرسمي وحُظر حسابك، فربما يرجع ذلك إلى انتهاك شروط خدمة التطبيق. وستتلقى رسالة تقول: "رقم هاتفك محظور من استخدام واتس آب، اتصل بالدعم للحصول على المساعدة".


وفي حال كنت تعتقد أن حسابك حُظر عن طريق الخطأ، يمكنك إرسال بريد إلكتروني إلى الشركة، وستبحث في المشكلة.




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