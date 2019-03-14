طريقة, تنظيفكم, لأذنيكما, قد, تصيبكم, بفقدان, الذاكرة!,

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يمكن للآباء والأمهات أن يعرضوا أطفالهم لخطر الإصابة بمتلازمة موت الرضع المفاجئ،...
كشفت دراسة أن تناول حمية البحر الأبيض المتوسط الغنية بالفواكه والخضروات والحبوب...
ربطت دراسة أميركية جديدة بين إتباع نظام غذائي يتضمن كميات كبيرة من الحبوب الكاملة...
وجدت دراسة طويلة الأمد أن ثلث المرضى الذين اتبعوا حمية غذائية منخفضة السعرات...
توصلت دراسة جديدة، أجرتها جامعة ولاية بوفالو في نيويورك، إلى أن الرُضع السعداء...
أثبت علماء جامعة سان باولو البرازيلية أن تناول الحمضيات يحمي من مضاعفات خطرة...
أعلنت منظمة الصحة العالمية أن العالم سيواجه حتما انتشار موجة جديدة لفيروس...
يسود لدى الكثيرين اعتقاد بأن كل الدهون ضارة بالصحة. فما مدى صحة هذا...
لأوراق النعناع فوائد عديدة ومعروفة منذ قديم الزمان، وتستخدم في علاج الكثير من...
أفادت دراسة جديدة، نشرت في مجلة "ريتينا" لطب العيون، أنه يمكن تحديد فروق "ذات...