مدير, عام, سلطة, تطوير, الجليل, يزور, مجلس, كفر, مندا, المحلي‎,

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ابلغت النيابة العامة اليوم الخميس , علي سلام رئيس بلدية الناصرة انها قررت اغلاق...
اقدم ملثم على عملية سطو مسلح على فرع بنك في مدينة العفولة ظهر اليوم الخميس...
فجعت مدينة الناصرة قبل قليل بخبر وفاة الشابة علا نادر سفاريني 19 عاما متأثرة...
اسفر حادث انقلاب مركبة على شارع عين ابراهيم - معاوية بام الفحم عن اصابة شابة...
أعلن المجلس الإسلامي للافتاء في الداخل الفلسطيني أنّ ذكرى الاسراء والمعراج لهذا...
في جنين توفي اليوم الدكتور أسيد محمد مصطفى خلوف 42 عاما رئيس قسم العظام في مستشفى...
أعلن المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات، عن مقتل مواطنة "لم تعرف هويتها...
تظاهر ظهر اليوم الخميس العشرات من اهالي قريتي الجديدة المكر قبالة المجمع الحكومي...
تقوم بلدية الناصرة هذه الايام بتعبيد الشارع الممتد من مفرق المشارف والمار وسط حي...
حذرت لجنة الانتخابات المركزية جمهور المواطنين من ظاهرة سرقة تفاصيل هوياتهم لغاية...