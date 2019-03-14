مدير, عام, سلطة, تطوير, الجليل, يزور, مجلس, كفر, مندا, المحلي‎,

إستقبل رئيس مجلس كفر مندا المحلي مؤنس عبد الحليم، يوم أمس الاربعاء، السيد شلومو أطياس مدير عام سلطة تطوير الجليل في وزارة تطوير الجليل والنقب، بحضور عُضوي المجلس محمد يوسف قدح ومحمود حسين مراد، محاسب المجلس عدنان حلومي، المستشار القضائي للمجلس تميم عبد الحليم، مهندس المجلس عادل قدح، سكرتير المجلس أمير حوش.

حيث تم بحث عدة أمور تهدف لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للأهالي في القرية وأهمها:1- وضع برنامج شامل لدعم المشاريع الحيوية بمجالات الرياضة، الثقافة، الصحة في القرية.2- العمل على تكثيف الميزانيات لكفر مندا بصفتها بلدة مركزية في منطقة الجليل الاسفل، والتركز على موقع القرية الإستراتيجي للبلدات العربية واليهودية المحيطة بها،خاصة في المجالات التجارية والاقتصادية.3- تكثيف التعاون بين المجلس المحلي والوزارة من أجل خلق أطر للتقارب بين الوسطين العربي واليهودي.وفي ختام اللقاء أشاد السيد شلومو أطياس بالمهنية التي يتمتع بها رئيس المجلس وطاقم الموظفين، وأكد جاهزية وزارة تطوير الجليل والنقب من أجل تخصيص عدة ميزانيات للبدء بتنفيذ مشاريع في مختلف المجالات والنهوض بكفر مندا.