النيابة, العامة, تعلن, رسميا, اغلاق, ملف, التحقيق, مع, علي, سلام, رئيس, بلدية, الناصرة, بقضية, بطاقات, تعبئة, الوقود,

ابلغت النيابة العامة اليوم الخميس , علي سلام رئيس بلدية الناصرة انها قررت اغلاق ملف التحقيق الذي كان فتح ضده بشبهة الغش والخداع وخيانة الامانة والتشويش .

واكدت النيابة العامة في بيان رسمي صدر عنها اليوم ان ملف التحقيق اقفل بشكل رسمي .وجاء في بيان النيابة العامة :" يذكر ان ملف التحقيق مع رئيس بلدية الناصرة علي سلام من خلاله تم فحص شبهات انه خلال العام 2017-2018 استعمل بطاقات تعبئة وقود تابعة للبلدية لقضاء حاجاته الخاصة ووزعها على مقربين منه , وتم فتح ملف التحقيق في شهر تشرين الثاني من العام 2018 وتم تحويل الملف الى النيابة العامة مع توصية الشرطة باغلاق الملف وبعد فحص الملف قررت النيابة العامة اليوم اغلاق ملف التحقيق كليا".