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رونالدو مهدد بالغياب عن ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يواجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، خطر الغياب عن مواجهة الذهاب في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، على خلفية احتفاله المثير للجدل خلال مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني. 


وفاز البيانكونيري على الروخيبلانكوس بنتيجة (3-0)، الثلاثاء الماضي، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، في مباراة شهدت تسجيل رونالدو 3 أهداف، ليعبر يوفنتوس لربع النهائي.

 وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، أن كريستيانو مُعرض لعقوبة من اليويفا، بسبب تقليد احتفال دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو، في مباراة الذهاب، والذي عوقب بسببه بغرامة مالية.

 وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر معاقبة سيميوني بتوقيع غرامة مالية عليه، بقيمة 17.100 ألف جنيه إسترليني. 

وأضاف الموقع أنه إذا ثبت أن رونالدو وجه احتفاله تجاه جماهير أتلتيكو مدريد، فمن المتوقع أن يعاقب البرتغالي بالإيقاف لمباراة واحدة.




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