سطو, مسلح, على, فرع, بنك, بريد, في, العفولة,

اقدم ملثم على عملية سطو مسلح على فرع بنك في مدينة العفولة ظهر اليوم الخميس .

وافيد ان المشتبه تمكن من سرقة مبلغ من المال ولاذ بالفرار بسيارة.الشرطة تحقق في ملابسات الحادث وتقوم بالبحث ومحاولة القاء القبض على الجاني