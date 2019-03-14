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سطو مسلح على فرع بنك بريد في العفولة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اقدم ملثم على عملية سطو مسلح على فرع بنك في مدينة العفولة ظهر اليوم الخميس .



وافيد ان المشتبه تمكن من سرقة مبلغ من المال ولاذ بالفرار بسيارة.


الشرطة تحقق في ملابسات الحادث وتقوم بالبحث ومحاولة القاء القبض على الجاني




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