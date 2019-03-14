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الناصرة - وفاة الشابة علا نادر سفاريني 19 عاما متأثرة بجراحها جراء حادث الدهس قبل ايام في الرينة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



فجعت مدينة الناصرة قبل قليل بخبر وفاة الشابة علا نادر سفاريني 19 عاما  متأثرة بجراحها جراء حادث الدهس الذي وقع قبل أيام في الرينة عندما كانت تنتظر مع اخرين الحافلة في المحطة وفقد سائق سيارة السيطرة على سيارته واصطدم بالمحطة ومن فيها مصيبا عددا من المواطنين باصابات متفاوته .



وسيشيع جثمانها اليوم عن صلاة العصر من بيتها إلى مسجد بلال ومن ثم إلى المقبرة الجديدة.


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