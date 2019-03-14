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افتتاح مطعم ومقهى غريغ المشتل في مجمع مشتل البيت الحي - كفركنا.



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لأول مرة في كفركنا والوسط العربي، شهدت كفركنا افتتاح مطعم وكافيه Greg، في مجمع مشتل البيت الحي ،



يتميز فرع غريغ الجديد بين كفركنا وطرعان بموقعه الاستراتيجي ،وبمكانه الخلاب داخل مجمع مشتل البيت الحي حيث تجاوره أروع الزهور رونقاً، وفي الجانب الاخر متاجر البهارات المميزة والتي تضيف من رائحتها نكهة شهية . إذ يجمع مطعم كوفي  Greg  المشتل مكانا مناسبا لكل المناسبات، ولكل الأغراض والاحتياجات، لمن يريد قضاء وقت ممتع مع أصدقائه، أو أهله وأبناء عائلته، ويعد المكان الأمثل لرجال الأعمال الذين يرغبون بجلسات عمل بعيدا عن أجواء المكاتب الرتيبة المطوقة بروتين العمل. كما يمتاز ببنائه العصري وديكوره المميز الذي يبث الشعور بالراحة تصاحبها الموسيقى الهادئة والألحان الحالمة.


ويمتاز أيضا فرع مطعم غريغ في مجمع مشتل البيت الحي، بتواجد طابون ومخبز داخل المطعم ليقدم اشهى أنواع المخبوزات والمعجنات ،والذ الوجبات الطازجة والسلطات المميزة ، عوضاً عن المشروبات الساخنة التي تدفئ القلب والروح .


مطعم ومقهى غريغ في مشتل البيت الحي مفتوح يومياً من ساعات الصباح وحتى المساء، ليستقبل طلباتكم، ويقدم لكم فقط التميز.




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